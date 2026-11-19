Profil Enea Bastianini, Pembalap Top MotoGP Asal Italia yang Dijuluki La Bestia

PROFIL Enea Bastianini menarik untuk diulas. Pembalap top MotoGP asal Italia ini dijuluki La Bestia oleh para penggemarnya.

MotoGP merupakan ajang balap motor paling bergengsi di dunia dan selalu dipenuhi persaingan ketat antar pembalap. Setiap musim, perpindahan tim menjadi salah satu hal yang paling dinantikan penggemar.

Pada Agustus 2026, SuperFile Trackhouse MotoGP mengumumkan akan memperkuat tim dengan Bastianini mulai musim 2027 selama dua tahun. Di sana, ia akan menjadi rekan setim baru Raul Fernandez. Lantas, bagaimana profil dan perjalanan karier pembalap yang akrab disapa La Bestia ini?

1. Profil dan Perjalanan Karier Enea Bastianini

Mengutip laman Red Bull, Enea Bastianini lahir di Rimini, Italia, pada 30 Desember 1997 dan sudah mengendarai motor sejak usianya menginjak tiga tahun tiga bulan. Kariernya dimulai pada 2013 lewat dua kemenangan di Red Bull Rookies Cup.

Setahun kemudian, dalam usia 16 tahun, ia debut di Kejuaraan Dunia Moto3 bersama tim yang dipimpin mendiang Fausto Gresini. Di musim perdananya, Bastianini meraih tiga podium dan dinobatkan sebagai Rookie of the Year.

Di Moto3, performanya terus berkembang. Pada 2015, ia tetap bersama Gresini, tetapi berganti motor ke Honda. Hasilnya, Bastianini meraih kemenangan pertama di Misano dan finis ketiga di klasemen akhir, lalu menjadi runner-up pada 2016.

Setelah meraih tiga podium dan pole position bersama Estrella Galicia 0,0 pada 2017, ia bergabung dengan Leopard Racing pada 2018 untuk menggantikan Joan Mir. Di tim itu, Bastianini finis keempat dengan satu kemenangan.

Bastianini naik ke Moto2 pada 2019 bersama Italtrans Racing dan finis ke-10 di musim debutnya. Setahun kemudian, ia menjadi juara dunia berkat tiga kemenangan dan tujuh podium. Konsistensinya menonjol karena elalu finis di enam besar pada enam balapan terakhir musim itu.