Fisik Membaik, Jorge Martin Siap Tunda Pesta Juara Marc Marquez di MotoGP Portugal 2026

JORGE Martin mengaku fisiknya sudah jauh membaik jelang MotoGP Portugal 2026. Karena itu, ia siap untuk setidaknya menunda pesta juara dunia Marc Marquez.

Seri ke-21 MotoGP 2026 akan digelar di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, 20-22 November. Balapan ini bisa jadi momen Marquez mengunci titel juara dunia MotoGP kedelapan.

Marc Marquez melaju di depan Jorge Martin pada MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Saat ini, Marquez memimpin klasemen dengan 431 poin. Ia unggul 60 angka dari Martin di posisi dua serta 74 dari Bezzecchi di urutan tiga. The Baby Alien bisa mengunci titel jika menang di Sprint Race.

1. Fisik Membaik

Setelah balapan pendek itu, poin maksimal yang tersedia hanya 62. Atau, Marquez bisa mengunci titelnya usai balapan utama karena tinggal tersedia 37 angka lagi saat seri terakhir di Valencia.

Karena itu, Marquez disebut bakal merayakan gelar juara dunianya di MotoGP Portugal 2026. Tapi, Martin sudah siap mencegah hal itu terjadi minimal hingga seri terakhir di Spanyol pekan depan.

“Saya siap untuk menjalani dua pekan terakhir di kejuaraan dunia ini. Saya berada dalam kondisi fisik yang jauh lebih baik untuk datang ke Portugal,” kata Martin, dikutip dari Crash, Kamis (19/11/2026).