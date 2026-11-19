Marc Marquez: Kemungkinan Saya Pensiun Kelar MotoGP 2028 Capai 70 Persen!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, membuka peluang pensiun kelar MotoGP 2028. Menurut juara dunia tujuh kali kelas MotoGP itu, kansnya pensiun di akhir MotoGP 2028 mencapai 70 persen.

1. Marc Marquez di Ambang Samai Rekor Giacomo Agostini

Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara MotoGP 2026. jika mengoleksi 14 angka dari MotoGP Portugal 2026 yang digelar di Sirkuit Portimao pada akhir pekan ini, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- dipastikan juara MotoGP 2026.

Marco Bezzecchi mengejar Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

The Baby Alien akan tercatat mengoleksi delapan gelar juara MotoGP dan 10 trofi di semua kelas. Koleksi delapan gelar juara di kelas premier menempatkan Marc Marquez sebagai rider tersukses, bersanding dengan Giacomo Agostini.

Giacomo Agostini memenangkan delapan gelar kelas premier dan 15 gelar di semua kelas. Untuk mengejar 15 gelar milik Giacomo Agostini mungkin sulit, tapi untuk gelar di kelas premier sudah ada di depan mata.

"Saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Namun, jika harus memberikan angka, saya akan mengatakan ada kemungkinan 70 persen saya sudah pensiun dalam tiga tahun dan 30 persen saya masih akan membalap,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari GPBlog, Kamis (19/11/2026).

2. Kontrak Habis 2028

Kontrak Marc Marquez bersama Ducati Lenovo berakhir pada MotoGP 2028. Bukan tak mungkin setelah kontraknya berakhir, rider asal Spanyol ini memilih gantung sarung tangan.