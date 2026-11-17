5 Pembalap Calon Kuat Juara MotoGP Portugal 2026, Nomor 1 Marc Marquez Siap Kunci Gelar Dunia Ke-8

PERSAINGAN gelar juara dunia MotoGP 2026 memasuki babak paling krusial menjelang seri ke-21 yang akan berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, pada 20–22 November 2026. Lintasan bergelombang yang kerap dijuluki sebagai roller coaster ini berpotensi menjadi saksi bisu penentuan takhta juara musim ini sebelum seri penutup di Valencia.

Dengan total 74 poin maksimal yang masih diperebutkan dari dua seri tersisa, sorotan utama tertuju pada duel panas antara pembalap pabrikan Ducati dan duo andalan Aprilia. Selain pertarungan gelar dunia, sejumlah pembalap berstatus kuda hitam juga siap mencuri panggung di atas aspal Portugal.

Berikut 5 pembalap yang menjadi kandidat terkuat untuk memenangi balapan MotoGP Portugal 2026:

1. Marc Marquez

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Pembalap andalan Ducati Lenovo ini menjadi kandidat terkuat sekaligus berada di ambang sejarah untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP kedelapannya. Karakteristik Sirkuit Portimao yang memiliki elevasi naik-turun serta banyak tikungan ke kiri sangat cocok dengan gaya membalapnya, ditambah modal konsistensi setelah menyapu bersih kemenangan Sprint Race dan finis kedua di GP Qatar.

Marquez bahkan bisa langsung mengunci gelar dunia pada Sabtu jika berhasil memenangkan Sprint race atau menambah keunggulan minimal dua poin atas Jorge Martin.

2. Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi juara MotoGP Qatar 2026 (Instagram/@marcobez72)

Pembalap Aprilia Racing ini datang ke Portugal dengan kepercayaan diri tinggi dan momentum paling panas usai menjuarai balapan utama di GP Qatar. Sebagai pemenang GP Portugal edisi 2025 sekaligus pembalap yang masih memiliki peluang matematis dalam perebutan gelar juara.

Sejauh ini, Bezzecchi tertinggal 74 poin dari puncak klasemen, sehingga rider Italia itu dipastikan tampil habis-habisan sejak awal akhir pekan demi menjaga asa juara hingga seri terakhir.

3. Jorge Martin

Jorge Martin melaju di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)

Pesaing terdekat Marquez di papan klasemen dengan selisih 60 poin ini terus menunjukkan pemulihan kondisi fisik yang impresif menuju kebugaran 100 persen pascacedera patah pergelangan tangan kanan.