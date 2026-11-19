Kisah Megawati Hangestri, Masuk sebagai Pemain Asing Asia Terproduktif di Liga Voli Korea

Megawati Hangestri berhasil masuk sebagai pemain asing Asia terproduktif di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 (Foto: KOVO)

KISAH Megawati Hangestri Pertiwi masuk sebagai pemain asing Asia terproduktif di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 menarik untuk diulas. Hal ini membuktikan kariernya semakin cemerlang.

Megawati Hangestri kembali berlaga di Liga Voli Korea Selatan pada musim 2026-2027. Sebelumnya, ia membela Daejeon JungKwanJang Red Sparks pada kurun 2023-2025. Kiprahnya langsung mencuri perhatian.

1. Koleksi Poin Megawati Hangestri

Saking hebatnya, Megawati Hangestri mampu mencetak 1.817 poin dalam 78 pertandingan buat Red Sparks. Sayangnya, prestasi terbaik pevoli asal Jember itu hanya jadi runner up musim 2024-2025.

Kini, Megawati bergabung dengan Hyundai Hillstate, salah satu klub tersukses di Korea. Tapi, startnya sangat buruk di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Dari empat laga awal, mereka selalu kalah.

Walau begitu, Megatron tetap bersinar terang. Ia mampu mencetak 60 poin dalam empat laga itu. Terbaru, eks pemain Timnas Voli Putri Indonesia itu sukses mengantar Hyundai Hillstate mengalahkan SOOP di matchday lima!

Megawati Hangestri menyumbang 13 poin dalam laga yang dimenangi Hyundai Hillstate 3-1 (25-20, 25-16, 19-25, 25-16) tersebut. Total, pevoli berusia 27 tahun itu telah mencetak 73 angka!