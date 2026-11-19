Media Korea Selatan Soroti Perekrutan Boy Arnez, MVP yang Sempat Bikin Korsel Gigit Jari di Final AVC Cup 2026

MEDIA olahraga Korea Selatan, Chosun, melaporkan langkah serius klub bola voli KB Insurance Stars dalam mendatangkan bintang Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia, Boy Arnez Arabi. Pemain berusia 23 tahun yang didaftarkan dengan nama "Boy" tersebut resmi direkrut untuk mengisi slot kuota pemain asing Asia.

Pevoli kelahiran 2003 dengan tinggi badan 188 cm ini dikenal memiliki daya lompat eksplosif serta serangan dari titik jangkauan yang tinggi. Selain tajam di posisi outside hitter, fundamental receive dan pertahanannya yang solid membuatnya menjadi tumpuan utama Timnas Voli Putra Indonesia.

Nama Boy mencuri perhatian publik Korea Selatan saat tampil gemilang di final AVC Men's Volleyball Cup 2026 pada Juni lalu. Dalam laga puncak tersebut, ia mencetak 17 poin, terbanyak di antara kedua tim, sekaligus membawa Timnas Voli Putra Indonesia mengalahkan Korea Selatan, meraih gelar juara, serta menyabet penghargaan MVP turnamen.

1. Keseriusan Manajemen KB Stars

Demi menambal kekosongan kuota Asia dan mendongkrak kekuatan tim, perwakilan manajemen KB Insurance Stars bahkan rela terbang langsung ke Indonesia untuk bernegosiasi. Ketulusan pihak klub Korea Selatan tersebut akhirnya meluluhkan hati sang pemain dan klub asalnya untuk menyepakati kesepakatan peminjaman.

Boy Arnez. (Foto: Instagram/boy_nez)

"Boy adalah pemain yang memiliki kekuatan menyerang memanfaatkan daya lompat sekaligus fundamental yang stabil. Seperti halnya Megawati di sektor putri, kami berharap ia bisa sukses sebagai pemain Indonesia pertama di sektor putra,” ujar perwakilan KB Insurance Stars, dikutip dari Chosun, Kamis (19/11/2026).

Manajemen klub juga memastikan bakal memberikan dukungan penuh agar proses adaptasi sang pemain berjalan mulus.

"Boy dijadwalkan tiba di Korea pada akhir November. Karena bergabung di tengah musim, klub akan memberikan dukungan penuh agar ia cepat beradaptasi dengan liga dan tim," lanjut keterangan klub voli tersebut.