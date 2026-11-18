4 Pebulu Tangkis Unggulan Tunggal Putra Kompak Mundur dari Hong Kong Open 2026

SEBANYAK 4 pebulu tangkis unggulan di nomor tunggal putra kompak mundur dari Hong Kong Open 2026, turnamen level Super 500 yang digelar di The Kai Tak Arena, Hong Kong pada 17-22 November 2026. Dari empat nama unggulan yang mundur, salah satunya wakil indonesia, Alwi Farhan.

1. Fokus ke BWF World Tour Finals 2026

Kepala Pelatih Tunggal Putra Pelatnas PBSI, Indra Wijaya, mengungkap penyebab Alwi Farhan mundur dari Hong Kong Open 2026. Alwi Farhan mundur karena mengalihkan fokus ke BWF World Tour Finals 2026 yang digelar di Hangzhou, China pada 9-13 Desember 2026.

Alwi Farhan mundur dari Hong Kong Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Sekadar diketahui, Alwi Farhan menjadi wakil pertama Indonesia yang dipastikan lolos ke BWF World Tour Finals 2026. Koleksi 76.400 tidak akan menggeser Alwi Farhan dari posisi delapan besar yang menggaransi tampil di BWF World Tour Finals 2026.

"Dengan sudah lolos ke World Tour Finals dan kewajiban turnamen Super 500 juga sudah terpenuhi, Alwi saya putuskan untuk tidak turun di Hong Kong Open," kata Indra dalam keterangan resmi PBSI yang diterima Okezone, Selasa (17/11/2026).

Sepanjang tahun ini, Alwi Farhan tiga kali masuk final BWF World Tour 2026, yakni Indonesia Masters, Australia Open dan Swiss Open. Selain juara Indonesia Masters dan Australia Open, Alwi Farhan finis runner-up Swiss Open 2026.