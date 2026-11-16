Kisah Gendis Aulia Syafitri di Youth Olympic Games 2026 Dakar, Petik Pelajaran Berharga demi Tatap SEA Games 2027

TANGERANG – Pelari muda Indonesia, Gendis Aulia Syafitri, memang belum berhasil memenuhi target medali pada ajang Youth Olympic Games 2026 Dakar. Meski demikian, jam terbang dari kejuaraan bergengsi tersebut dijadikannya modal berharga untuk menghadapi SEA Games 2027 mendatang.

Gendis turun di nomor 800 meter putri cabang atletik. Dia finis di posisi kelima pada semifinal 1 dengan catatan waktu 2 menit 29,99 detik, tetapi secara keseluruhan menempati peringkat ke-11 sehingga gagal melaju ke final.

"Kalau di Dakar sih perjalanannya ya seru, cuma kalau buat pertandingan gitu, kurang memuaskan dengan hasilnya yang sangat kurang bagus dari target," kata Gendis setibanya di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

1. Tantangan Cuaca Ekstrem di Dakar

Gendis menceritakan bahwa sejak awal menargetkan bisa mencatatkan waktu di bawah 2 menit 14 detik. Namun, dia dihadapkan pada tantangan kondisi cuaca yang sangat panas.

"Buat kesan Gendis di sana, seru sih karena pengalaman pertama kali kami ke sana, ya cuaca di sana juga panas, jadi kayak kita baru mengenal cuaca yang seekstrem itu yang pernah Gendis rasakan," tambahnya.

Gendis Aulia Syafitri. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

2. Persiapan Menuju SEA Games 2027

Peraih medali perunggu Asian Youth Games 2025 itu mengatakan bahwa pengalaman di Dakar kini menjadi bekalnya untuk mempersiapkan SEA Games 2027 di Malaysia. Dia pun akan terus berusaha meningkatkan performa agar nantinya dapat mengharumkan nama Indonesia dalam berbagai ajang internasional.