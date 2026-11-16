Tim Balap Sepeda Gunung Indonesia Borong 9 Medali di Asia MTB Series 2026!

TIM balap sepeda gunung (MTB) Indonesia mencatatkan hasil membanggakan pada Asia Mountain Bike Series (AMS) 2026 Final Leg di Danao City, Cebu, Filipina. Skuad Merah Putih berhasil membawa pulang sembilan medali yang terdiri atas empat emas, empat perak, dan satu perunggu dalam kompetisi pada 14-15 November 2026.

Sembilan medali tersebut diraih melalui dua disiplin, yakni Cross-Country Olympic (XCO) dan Cross-Country Eliminator (XCE). Tim balap sepeda gunung Indonesia mengoleksi lima medali dari nomor XCO serta empat medali lainnya melalui disiplin XCE.

Atlet-atlet Indonesia berjaya di Asia Mountain Bike Series 2026. (Foto: Danao City Government)

1. Apresiasi Perjuangan Para Atlet Sepeda

Sekretaris Jenderal Indonesia Cycling Federation (ICF), Jadi Rajagukguk, mengapresiasi pencapaian para atlet dalam kejuaraan tersebut. Menurutnya, hasil ini menunjukkan kemampuan pembalap MTB Indonesia untuk bersaing di tingkat Asia.

"Pencapaian ini menegaskan daya saing atlet MTB Indonesia di tingkat Asia sekaligus menjadi bukti positif perkembangan pembinaan dan peningkatan kualitas atlet sepeda nasional," kata Jadi Rajagukguk dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Senin (16/11/2026).

Pada disiplin XCO yang berlangsung di Danasan Eco Park, Sabtu 14 November 2026, Indonesia berhasil menyapu bersih podium kategori Men Elite. Feri Yudoyono meraih medali emas, disusul Zaenal Fanani dengan perak dan Ihza Muhammad yang membawa pulang perunggu.

Feri memastikan kemenangan setelah menyelesaikan perlombaan dengan catatan waktu 1 jam 10 menit 3 detik. Dia unggul enam detik dari Zaenal, sedangkan Ihza finis di posisi ketiga dengan selisih satu menit 55 detik dari rekan senegaranya tersebut.

Prestasi Indonesia berlanjut pada kategori Women Elite melalui Sayu Bella Sukma Dewi. Ia berhasil merebut medali emas setelah mencatatkan waktu 1 jam 12 menit 58 detik.

Sayu mengungguli rekan senegaranya, Vara Sefti Rahmadani, yang finis di posisi kedua dengan selisih empat menit 29 detik. Sementara itu, pembalap tuan rumah Filipina, Adel Pia Sendrijas, menempati peringkat ketiga dengan jarak delapan menit 32 detik dari Sayu.