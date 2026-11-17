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HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Raih Banyak Poin di Moto3 Portugal 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 November 2026 |00:05 WIB
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Raih Banyak Poin di Moto3 Portugal 2026?
Veda Ega Pratama berpeluang naik podium di Moto3 Portugal 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
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PEMBALAP Indonesia Veda Ega Pratama akan meraih banyak poin di Moto3 Portugal 2026? Seri ke-21 Moto3 2026 akan berlangsung di Sirkuit Portimao, Portugal pada 20-22 November 2026.

Veda Ega Pratama yang membela panji Honda Team Asia, datang ke balapan dengan kepercayaan diri tinggi. Dibilang dalam kepercayaan diri tinggi karena rider 17 tahun ini sedang konsisten meraih banyak poin.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)

1. Tren Positif Veda Ega Pratama

Dalam tiga balapan terakhir di Moto3 2026, Veda Ega Pratama mencatatkan performa luar biasa. Rentetan hasil positif itu dimulai dari Moto3 Australia 2026.

Mentas di Sirkuit Phillip Island, Veda Ega Pratama meraih pole position! Sayangnya, balapan gagal digelar karena cuaca buruk.

Setelah itu, Veda Ega Pratama finis kedua di Moto3 Malaysia 2026 yang digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia. Bagaimana dengan aksi Veda Ega Pratama di Moto3 Qatar 2026?

Memulai balapan dari posisi 14, Veda Ega Pratama secara luar biasa finis keempat! Jika saja Veda Ega Pratama tidak dihukum turun enam posisi saat start Moto3 Qatar 2026, Veda Ega Pratama berpeluang menyelesaikan posisi di tempat yang lebih baik.

 

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