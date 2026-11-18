NOC Indonesia Buka Jalan Atlet Indonesia Kuliah di Amerika Serikat

NOC Indonesia buka peluang atlet Indonesia kuliah di Amerika Serikat. (Foto: NOC Indonesia)

KOMITE Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) terus memperluas kesempatan bagi atlet Indonesia mengembangkan potensi, tidak hanya di arena olahraga, tetapi juga melalui pendidikan. Komitmen itu diwujudkan melalui Sharing Session Program Indonesian Student Athlete (ISA) bertajuk “Student-Athlete Pathway: Exploring Higher Education Opportunities” di NOC Function Hall, Jakarta.

Kegiatan yang diadakan bekerjasama dengan U.S. Embassy Jakarta dan EducationUSA Indonesia ini menghadirkan Samantha Jackson, Education Outreach Coordinator at the US Consulate Melbourne yang bertujuan berbagi wawasan mengenai peluang melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat bagi atlet Indonesia, sekaligus membuka perspektif mengenai keseimbangan antara prestasi olahraga dan pencapaian akademis.

NOC Indonesia perhatikan masa depan atlet Indonesia. (Foto: NOC Indonesia)

1. Masa Depan Atlet Wajib Diperhatikan

Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, menegaskan tanggung jawab terhadap atlet tidak berhenti pada upaya mengantarkan mereka meraih prestasi dan medali. NOC Indonesia juga memiliki perhatian terhadap masa depan atlet setelah mereka menyelesaikan karier kompetitifnya.

“Olahraga bukan semata-mata tentang kemenangan atau medali. Olahraga juga membangun karakter, disiplin, kepemimpinan, dan daya juang. Namun, kita juga harus memastikan bahwa atlet memiliki kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan. Kami ingin prestasi olahraga dan pendidikan berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan,” ujar Okto, sapaan karib Raja Sapta Oktohari.

Menurutnya, Program Indonesian Student Athlete merupakan bagian dari investasi jangka panjang NOC Indonesia dalam membangun sumber daya manusia olahraga. Atlet harus memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan berkualitas, termasuk melalui akses pendidikan tinggi di luar negeri.

“Jangan sampai prestasi olahraga justru menjadi penghalang bagi atlet untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Tanggung jawab kita bukan hanya mempersiapkan atlet untuk menang hari ini, tetapi juga membekali mereka menghadapi kehidupan setelah olahraga,” tegasnya.