Persiapan Dimatangkan, 8.053 Atlet Siap Berlaga di Porprov XIII Kalteng 2026

Ribuan atlet siap tampil di Porprov Kalteng 2026 yang akan dimulai pada 28 November (Foto: Pemprov Kalteng)

SEBANYAK 8.053 atlet dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) siap ambil bagian dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII Kalteng 2026. Menjelang pelaksanaan pada 28 November 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus mematangkan berbagai persiapan demi memastikan pesta olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut berjalan sukses.

Pemantapan persiapan dilakukan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kamis 12 November 2026. Kegiatan tersebut melibatkan panitia besar tingkat provinsi, pemerintah kabupaten selaku tuan rumah, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalteng.

1. Kerja Maksimal

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran meminta seluruh panitia bekerja maksimal dan memperkuat koordinasi untuk menyukseskan penyelenggaraan Porprov XIII. Dia menegaskan, kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebutuhan pelaksanaan dapat terpenuhi.

"Saya minta seluruh panitia bekerja keras dan menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Perkuat koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak agar pelaksanaan Porprov XIII Kalteng 2026 dapat berjalan sukses," tegas Agustiar, dikutip Senin (16/11/2026).

2. Terus Koordinasi

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden selaku Ketua Umum Panitia Besar Porprov XIII mengatakan seluruh bidang kepanitiaan terus menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Koordinasi dengan panitia lokal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga terus dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan penyelenggaraan.

"Kami terus bekerja dan optimistis pelaksanaan Porprov XIII dapat berjalan sesuai jadwal. Koordinasi dengan panitia lokal di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga terus berjalan untuk memastikan seluruh persiapan dapat terlaksana dengan baik," ungkapnya.

Dari sisi teknis pertandingan, Ketua Umum KONI Kalteng Rahmat Hidayat menyebut persiapan juga terus dimatangkan. Salah satu fokus utama adalah memastikan ketersediaan peralatan olahraga serta kesiapan perangkat pertandingan di setiap cabang olahraga (cabor).

Menurutnya, kesiapan tersebut menjadi bagian penting untuk menjamin seluruh pertandingan berlangsung sesuai ketentuan dan standar masing-masing cabor. Selain itu, fasilitas yang memadai juga diharapkan dapat menunjang penampilan para atlet selama kompetisi berlangsung.

Porprov XIII Kalteng 2026 akan mempertandingkan 32 cabang olahraga. Sebanyak 30 cabor akan digelar di Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan dua cabor lainnya, yakni renang dan balap motor jalan raya, berlangsung di Kota Palangka Raya.