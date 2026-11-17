Panen Medali, Tim Panahan Tangsel Tambah 13 Emas dan Pimpin Klasemen Porprov Banten 2026

TANGSEL – Kontingen panahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali mendulang prestasi gemilang dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Hingga rekapitulasi hari keempat pada Senin 16 November 2026, tim panahan Tangsel sukses mengamankan tambahan 13 medali emas, 15 perak, dan 14 perunggu yang sekaligus mengantar mereka memuncaki klasemen sementara cabang olahraga tersebut.

Perolehan medali emas tersebut disumbangkan oleh berbagai nomor pertandingan andalan, rinciannya meliputi tiga emas dari nomor Recurve, tiga emas dari Compound, lima emas dari Nasional, serta dua emas dari kategori Barebow. Dominasi ini menegaskan kesiapan matang para atlet tuan rumah dalam menghadapi persaingan ketat tingkat regional.

Dalam pertandingan hari keempat, sejumlah pemanah Tangsel tampil begitu dominan dan menduduki posisi puncak di berbagai nomor bergengsi, termasuk Recurve jarak 70 meter serta Barebow jarak 50 meter.

Di nomor Recurve putri 70 meter, Aulia Aisyahvini Az Zahra keluar sebagai yang terbaik di peringkat pertama dengan koleksi 614 poin dari dua sesi. Rekannya, Maritza Nindya Putri, turut melengkapi kesuksesan dengan finis di peringkat ketiga lewat raihan 590 poin.

1. Dominasi Atlet Tangsel di Berbagai Nomor Pertandingan

Tren positif juga berlanjut di nomor Recurve putra 70 meter, di mana Raz Azhar Azaqi sukses mengamankan posisi kedua usai mengumpulkan total 622 poin dari dua sesi pertandingan yang ketat.

Tim Panahan Tangsel di Porprov Banten 2026

Prestasi tak kalah membanggakan datang dari nomor Barebow putri jarak 50 meter lewat penampilan luar biasa Dini Trisnasari yang menempati peringkat pertama dengan total 583 poin. Delima Hanum Latifa Dinar menyusul di posisi kedua setelah mendulang 562 poin.

Sementara itu, pada nomor Barebow putra jarak 50 meter, medali berhasil diamankan oleh Ricky Antawirja yang finish di peringkat kedua berkat catatan total 616 poin dari dua sesi.

Rangkaian hasil impresif ini membuat kontingen panahan Tangsel semakin kukuh