Game Legendaris Ragnarok Online Karya Developer Indonesia Siap Mendunia pada 2027!

PANGGUNG megah RAGNAROK FESTA 2026 di UOB Live Hall Emsphere, Bangkok, menjadi saksi sejarah baru bagi industri game Indonesia. Pada Festival Ragnarok Online terbesar di dunia tersebut, Gravity secara resmi mengumumkan game terbaru Ragnarok Castle yang secara resmi merupakan Game Ragnarok Online pertama dari Indonesia yang digarap oleh LYTO sebagai developer.

Game ini merupakan proyek game strategi-RPG terbaru dari waralaba legendaris Ragnarok Online. Pengumuman eksklusif ini disampaikan langsung oleh Andi Suryanto selaku CEO LYTO dalam sesi Global Playground Gravity Visionary 2027.

Kepercayaan besar yang diberikan kepada LYTO sebagai pengembang utama ini menegaskan kapasitas dan kualitas talenta developer Indonesia di kancah global. Game yang memadukan taktik pertempuran dengan pembangunan kastil ini dijadwalkan meluncur secara resmi untuk perangkat multiplatform baik Android, iOS dan HTML5 pada tahun 2027.

1. Pengepungan Kastil dan Sinergi Strategi di Atas Segalanya

Dalam pidato pentingnya di hadapan para audiens dan media internasional, Andi Suryanto, CEO LYTO, menyampaikan visi besar di balik penciptaan game ini:

"Sebagai developer dari Ragnarok Castle, LYTO merancang game ini untuk memberikan pengalaman baru yang sangat berbeda bagi para penggemar franchise Ragnarok. Keunggulan utama dari game ini adalah hadirnya mekanisme Castle Raids, di mana pemain dapat merasakan ketegangan nyata dalam menyerbu kastil milik pemain lain. Melalui panggung kompetitif ini, kami ingin membuktikan bahwa kekuatan mentah dari hero bukanlah penentu mutlak kemenangan. Di Ragnarok Castle, strategi cerdas, perhitungan formasi tim, dan fondasi kastil yang kuat adalah kunci utama yang memungkinkan pemain dengan hero lebih lemah selalu bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan lawan yang memiliki power jauh lebih tinggi," kata Andi.

Sebagai pengembang, LYTO sukses membangun diferensiasi yang kuat dibanding game strategi fantasi abad pertengahan lainnya. Ragnarok Castle memadukan perkembangan mendalam dari RPG klasik Ragnarok Online—seperti sistem Jobs, Cards, dan perburuan MVP—ke dalam taktik pertahanan dan penyerangan kastil yang dinamis.

Ketika ditanya oleh media mengenai alasan utama mengapa para penggemar Ragnarok harus mencoba game ini dibandingkan dengan game strategi lainnya, Andi Suryanto menjelaskan bahwa kekuatan adaptasi IP menjadi pembeda utama.

"Kami percaya bahwa perpaduan antara mekanisme perkembangan RO yang mendalam dikombinasikan dengan target pengepungan kastill yang ikonik membuat elemen strategi Ragnarok jauh lebih menarik bagi para penggemar dibandingkan dengan judul-judul game strategi fantasi abad pertengahan standar," ujar Andi.

Mengenai dinamika elemen RPG dan strategi di dalam permainan kompetitif, perwakilan Media Thailand turut mempertanyakan mana yang lebih menentukan antara kekuatan hero, komposisi tim, atau strategi pembangunan kastil, serta kemungkinan pemain lemah menumbangkan pemain berkekuatan tinggi. Menanggapi hal tersebut, Andi menegaskan bahwa taktik selalu berada di atas angka statistik.

"Hero yang kuat memang akan memberikan keuntungan, tetapi strategi cerdas dalam mencocokkan hero yang tepat di dalam tim akan memenangkan pertempuran—artinya pemain yang cerdik dengan tim yang dibangun dengan baik selalu dapat mengalahkan lawan yang lebih kuat. Namun, pada awalnya Anda harus mulai dengan fokus pada pembangunan kastil serta fondasi Anda," tambah Andi.