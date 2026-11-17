Daftar Sementara Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026: Hanya Alwi Farhan?

DAFTAR sementara wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026 akan diulas Okezone. BWF World Tour Finals 2026 akan dilangsungkan di Hangzhou, China pada 9-13 Desember 2026.

BWF World Tour Finals 2026 akan mempertemukan delapan wakil terbaik di masing-masing nomor. Penentuan delapan wakil terbaik ini berdasarkan performa di seluruh turnamen BWF World Tour sepanjang 2026.

Namun, di setiap nomor, setiap negara maksimal hanya diwakili dua negara. Ambil contoh ada tiga wakil Indonesia yang menempati posisi delapan besar di klasemen akhir ranking BWF World Tour 2026. Nantinya, hanya dua wakil dengan peringkat lebih baik yang diizinkan tampil di putaran final.

1. Hanya Alwi Farhan yang Sudah Lolos

Alwi Farhan dipastikan lolos ke BWF World Tour Finals 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Hingga hari ini, Selasa (17/11/2026), baru ada satu wakil Indonesia yang dipastikan lolos ke BWF World Tour Finals 2026. Wakil yang dimaksud adalah pebulu tangkis tunggal putra, Alwi Farhan.

Saat ini, Alwi Farhan menempati posisi empat dengan 76.400 angka. Koleksi 76.400 tidak akan menggeser Alwi Farhan dari posisi delapan besar, sekalipun masih ada empat turnamen BWF World Tour 2026 sebelum BWF World Tour Finals 2026 bergulir.

2. Jonatan Christie Bisa Menyusul

Beberapa pebulu tangkis Indonesia berpotensi menyusul Alwi Farhan. Jonatan Christie saat ini menempati posisi tujuh dengan 69.610 angka. Di nomor ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Firki yang saat ini menempati posisi empat dengan 68,750 angka.