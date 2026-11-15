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Sapu Bersih Speed Classic Perorangan, Panjat Tebing Tambah Dua Emas untuk Tangsel di Porprov VII Banten 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |07:51 WIB
Sapu Bersih Speed Classic Perorangan, Panjat Tebing Tambah Dua Emas untuk Tangsel di Porprov VII Banten 2026
Tim Panjat Tebing Tangsel di Porprov Banten 2026. (Foto: Tim Panjat Tebing Tangsel)
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TANGSEL – Kontingen Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali mendulang prestasi gemilang dalam gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Cabang olahraga (cabor) panjat tebing sukses menyumbangkan dua medali emas dan satu perunggu dari nomor Speed Classic Perorangan Putra dan Putri di Pamulang Community Center, Jumat 13 November 2026.

Hasil ini memastikan tim tuan rumah menguasai podium tertinggi di kedua sektor perorangan tersebut. Dominasi para pemanjat Tangsel terbukti ampuh saat meredam perlawanan ketat dari wakil-wakil Kota Tangerang di partai puncak.

1. Kuasai Sektor Putra dan Putri

Pada nomor Speed Classic Perorangan Putra, Ahmad Fauzan keluar sebagai yang tercepat usai menaklukkan wakil Kota Tangerang, Ocha Gibral Azmi, di babak final. Fauzan mencatatkan waktu 13,22 detik, unggul jauh dari Ocha yang finis dengan catatan 14,57 detik dan harus puas meraih perak.

Podium sektor putra semakin didominasi Tangsel berkat keberhasilan Adi Firmansyah mengamankan medali perunggu. Hasil ini membuat dua atlet Tangsel berdiri bersisian di podium juara nomor perorangan putra.

Tim Panjat Tebing Tangsel
Tim Panjat Tebing Tangsel

Kegemilangan serupa ditunjukkan Sabrina Syarifah Calidris pada nomor Speed Classic Perorangan Putri. Sabrina merebut medali emas setelah membukukan waktu tercepat 10,36 detik pada partai final melawan wakil Kota Tangerang, Karin Nur Azizah.

Karin akhirnya menempati posisi kedua untuk membawa pulang medali perak. Sementara itu, medali perunggu di sektor putri juga diamankan oleh atlet Kota Tangerang lainnya, Aruna Izzati Ramadhani.

2. Lanjutkan Tren Positif

Tambahan dua emas dari Ahmad Fauzan dan Sabrina Syarifah Calidris memperpanjang catatan impresif cabor panjat tebing Tangsel pada Porprov VII Banten 2026. Sebelumnya, emas juga diraih dari nomor Speed Classic Beregu Putra melalui kolaborasi Ahmad Fauzan, Nur Rizqi Eka Saputra, dan Adi Firmansyah.

 

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