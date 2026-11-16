Pengamat Malaysia Sindir Indonesia soal Pencoretan Cabor SEA Games 2027: Berhenti Sudutkan Malaysia!

KUALA LUMPUR – Pengamat olahraga asal Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramli, mengaku heran dengan sikap tidak puas Indonesia terkait pemilihan cabang olahraga (cabor) untuk SEA Games 2027 mendatang. Ia pun meminta pihak Indonesia berhenti menyudutkan Malaysia atas pencoretan delapan cabang olahraga unggulan Merah Putih tersebut.

Seperti diketahui, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Erick Thohir, sebelumnya melayangkan surat resmi kepada Menpora Malaysia, Dr. Taufiq Johari, guna meminta penjelasan mengenai absennya sejumlah cabor andalan Indonesia, seperti halnya panjat tebing. Menanggapi hal itu, Pekan menilai Erick seharusnya tidak perlu terkejut karena tuan rumah memang lazim memiliki hak prerogatif dalam menentukan program pertandingan.

"Menteri Indonesia membuatnya seolah-olah mereka terkejut hal ini terjadi, seakan-akan ini adalah sesuatu yang aneh. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games 2011, mereka melakukan hal yang sama. Banyak cabang olahraga favorit kami tidak dimasukkan. Itu juga terjadi di negara-negara lain," ujar Pekan, dikutip dari New Straits Times, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, memberikan keleluasaan bagi tuan rumah untuk memilih cabang olahraga adalah kelaziman yang wajar mengingat besarnya biaya penyelenggaraan yang harus ditanggung.

"Sudah menjadi norma untuk mengizinkan negara tuan rumah, yang menghabiskan ratusan juta ringgit untuk menyelenggarakan pesta olahraga, memiliki hak suara dalam pemilihan cabang olahraga. Jika tidak, tidak akan ada negara yang mau menjadi tuan rumah," lanjut Pekan.

Panjat Tebing NOC Indonesia

1. Kritik Sikap Menpora Indonesia

Pekan bahkan menilai langkah Erick Thohir yang terus mempersoalkan kebijakan tuan rumah sebagai tindakan yang berlebihan. Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja memprioritaskan isu tersebut di tengah dinamika situasi geopolitik saat ini.

"Jadi menurut saya aneh bahwa sang menteri bersusah payah menyudutkan Malaysia. Dalam situasi geopolitik saat ini, tampaknya ada orang-orang yang menjadikan isu semacam itu sebagai prioritas," sambung Pekan.

Padahal, Federasi SEA Games (SEAGF) telah menegaskan bahwa penetapan daftar cabor SEA Games 2027 merupakan keputusan kolektif dari 11 negara anggota. Setiap negara pun sejatinya sudah diberikan ruang untuk mengajukan banding atas cabor yang tercoret dari daftar awal pada rentang Maret hingga April lalu.