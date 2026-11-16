Pelatih Hyundai Hillstate Isyaratkan Rombak Pemain, Megawati Hangestri Kena Coret?

Hyundai Hillstate mengisyaratkan merombak pemain usai empat kali kalah beruntun termasuk kuota asing dan Asia (Foto: KOVO)

SUWON – Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, mengapungkan wacana merombak pemain usai menelan empat kekalahan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027, termasuk soal kuota asing dan Asia. Lantas, apakah Megawati Hangestri bakal kena?

Hyundai Hillstate kembali menelan kekalahan di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Terbaru, mereka takluk 0-3 (18-25, 21-25, 18-25) dari Hi Pass di Suwon Gymnasium, Suwon, Minggu 15 November siang WIB.

Itu adalah kekalahan keempat secara beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Jika direntang sejak KOVO Cup 2026, Hyundai Hillstate sudah kalah dalam enam laga konsekutif!

1. Ganti Pemain?

Akibatnya, Hyundai Hillstate terpuruk di dasar klasemen Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Kang mesti bekerja keras untuk membangkitkan timnya di sisa musim reguler ini, termasuk mencoret pemain!

Ketika ditanya soal apakah bakal mengganti pemain asing dan kuota Asia, Kang mengakui hal itu tidak mudah. Apalagi, untuk kuota benua, tidak ada pemain lain sebagus Megawati!

“Tidak ada pemain kuota Asia yang memiliki kemampuan menyerang seperti Mega. Kami akan melihat seluruh situasi sebelum mengambil keputusan,” kata Kang, dikutip dari MyDaily, Senin (16/11/2026).