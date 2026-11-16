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SEA Games 2027 Memanas! Malaysia Coret 8 Cabor Unggulan, NOC Indonesia Bergerak Cari Solusi

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |21:05 WIB
SEA Games 2027 Memanas! Malaysia Coret 8 Cabor Unggulan, NOC Indonesia Bergerak Cari Solusi
Raja Sapta Oktohari cari solusi agar cabor unggulan Indonesia di SEA Games 2027 dipertandingkan. (Foto: NOC Indonesia)
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KOMITE Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) terus berupaya mencari ruang dialog dengan Malaysia terkait pencoretan sejumlah cabang olahraga (cabor) dari SEA Games 2027. Langkah diplomasi ditempuh untuk memperjuangkan kepentingan olahraga nasional sekaligus memastikan atlet Indonesia mendapatkan kesempatan berkompetisi.

Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, mengatakan komunikasi telah dilakukan dengan sejumlah pihak terkait. Beberapa di antaranya adalah Presiden Komite Olimpiade Malaysia (OCM) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir.

Ketum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Ketum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Kami akan terus mengedepankan diplomasi untuk menyikapi persoalan ini. Komite Olimpiade Indonesia telah melakukan komunikasi secara langsung dengan berbagai pihak," kata Okto saat dihubungi awak media, dikutip pada Senin (16/11/2026).

1. Perjuangkan Hak Indonesia

Okto menegaskan komunikasi tersebut akan terus ditingkatkan agar tercipta ruang pembicaraan yang lebih intensif. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperjuangkan kepentingan olahraga dan atlet Indonesia dalam ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara itu.

"Ke depan, kami akan terus mengintensifkan komunikasi dan mencari ruang dialog yang lebih langsung agar kepentingan olahraga dan atlet Indonesia dapat diperjuangkan dengan baik," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan komunikasi yang telah dilakukan sejauh ini mendapatkan respons cukup positif dari sejumlah pihak. NOC Indonesia berharap upaya tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik bagi kepentingan olahraga nasional.

Polemik ini mencuat setelah Malaysia menetapkan 43 cabang olahraga dengan total 473 nomor pertandingan untuk SEA Games 2027. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18-29 September 2027 di empat klaster, yakni Kuala Lumpur, Sarawak, Penang, dan Johor.

 

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