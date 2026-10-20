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NOC Indonesia Buka Jalan Beasiswa Atlet ke Amerika Serikat, Renang dan Tenis Terbanyak!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |08:50 WIB
NOC Indonesia Buka Jalan Beasiswa Atlet ke Amerika Serikat, Renang dan Tenis Terbanyak!
Sejumlah atlet Indonesia akan mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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KOMITE Olimpiade Indonesia (KOI) atau NOC Indonesia terus membantu atlet pelajar Tanah Air mendapatkan beasiswa pendidikan di Amerika Serikat. Kerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) juga terus diperkuat untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi atlet muda Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan NOC Indonesia adalah menggelar diskusi dengan sejumlah universitas ternama di Amerika Serikat. Terbaru, kegiatan bertajuk 'Unlocking U.S. Education Pathways for Indonesian Student-Athletes with the University of Oregon' digelar pada Senin 19 Oktober 2026.

Beberapa atlet Indonesia akan mendapatkan beasiswa pendidikan. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Beberapa atlet Indonesia akan mendapatkan beasiswa pendidikan. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Acara tersebut menghadirkan Professor Will Johnson dari University of Oregon sebagai pembicara. Kegiatan ini merupakan kolaborasi NOC Indonesia, University of Oregon, dan Kedubes AS di Jakarta untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi atlet pelajar Indonesia.

1. Sediakan Rp45 Miliar Setiap Tahun untuk Mahasiswa Internasional

Dalam diskusi tersebut, Will Johnson menyampaikan peluang atlet pelajar Indonesia memperoleh beasiswa di University of Oregon terbuka lebar. Universitas tersebut menyalurkan dana beasiswa lebih dari USD2,5 juta atau sekira Rp45 miliar setiap tahun untuk mahasiswa internasional.

"Ya, peluangnya sangat besar bagi seluruh mahasiswa internasional kami. Seperti yang saya sampaikan, kami menyalurkan lebih dari 2,5 juta dolar setiap tahun kepada mahasiswa internasional. Dana tersebut diterima oleh kurang dari seribu mahasiswa internasional. Selain itu, distribusinya merata di seluruh kelompok mahasiswa internasional yang kami tangani," tutur Will Johnson kepada awak media, termasuk Okezone di Senayan, Jakarta pada Senin 19 Oktober 2026.

Selain menyediakan beasiswa akademik, University of Oregon memiliki program olahraga kampus yang membuka peluang bagi atlet untuk memperoleh bantuan pendidikan. Will Johnson menjelaskan, terdapat 19 tim Divisi Satu yang dapat memberikan beasiswa atlet secara penuh.

"Jadi, ada 19 tim Divisi 1 yang bisa memberikan beasiswa atlet secara penuh," ungkap Johnson.

 

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