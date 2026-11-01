Klasemen MotoGP 2026 Usai Race Malaysia: Marc Marquez Kokoh di Puncak, Unggul 44 atas Jorge Martin

Klasemen MotoGP 2026 Usai Race Malaysia: Marc Marquez Kokoh di Puncak, Unggul 44 atas Jorge Martin (Instagram/@marcmarquez93)

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 usai MotoGP Malaysia. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu kini mengemas 399 poin dan unggul 44 poin dari pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin.

1. Marc Marquez Kokoh di Puncak

Marc Marquez berhasil memanfaatkan absennya Jorge Martin di MotoGP Malaysia 2026. Marc Marquez mampu menjuarai MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Minggu (1/11/2026).

Marc Marquez begitu mendominasi jalannya balapan. Ia melesat di posisi terdepan sejak lap pertama. Sementara posisi dua dihuni pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, dan posisi ketiga dihuni pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez.

Marc Marquez melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Dengan hasil MotoGP Malaysia 2026, Marc Marquez semakin memperlebar keunggulan atas Jorge Martin, yang merupakan pesaing terdekatnya. Ia kini unggul 44 poin atas Jorge Martin,

Sementara itu, posisi ketiga ditempat pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Ia mengemas 332 poin usai MotoGP Malaysia 2026.

MotoGP 2026 tinggal menyisakan 3 seri lagi. Dengan seri yang tersisa, cukup berat bagi Jorge Martin, apalagi Bezzecchi untuk dapat menggeser posisi Marc Marquez dari posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026.

2. Klasemen Sementara MotoGP 2026

Berikut klasemen sementara MotoGP2026 usai GP Malaysia 2026 :

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) 399

2. Jorge Martin (Aprilia Racing) 355

3. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 332

4. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) 295

5. Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) 278

6. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 265

7. Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) 236

8. Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) 197

9. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 173

10. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 134