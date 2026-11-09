Klasemen Moto3 2026 Kelar Race di Qatar: Veda Ega Pratama Naik 1 Posisi, Tinggalkan Hakim Danish!

Simak update klasemen Moto3 2026 kelar race di Qatar di mana Veda Ega Pratama naik 1 posisi! (Foto: Instagram/@veda_54)

KLASEMEN Moto3 2026 kelar race di Qatar sudah diketahui. Veda Ega Pratama berhasil naik 1 posisi sekaligus menjauhi Hakim Danish!

Seri ke-20 Moto3 2026 rampung digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Minggu 8 November malam WIB. Balapan bertajuk Moto3 Qatar 2026 itu dimenangi oleh David Almansa.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)

Sementara, posisi dua ditempati Adrian Fernandez dan Maximo Quiles melengkapi podium. Veda Ega sendiri berhasil finis di urutan empat setelah memulai balapan ini dari grid ke-14.

1. Veda Ega Pratama Naik 1 Posisi

Alhasil, Veda Ega menambah 13 poin di klasemen Moto3 2026. Rider Honda Team Asia itu kini mengumpulkan 144 angka dari 20 seri dan naik satu setrip ke urutan enam!

Veda Ega menggusur Marco Morelli yang hanya bisa finis di posisi 15 pada Moto3 Qatar 2026. Alhasil, pembalap asal Argentina itu cuma meraup satu poin tambahan menjadi 141.

Rider asal Malaysia, Hakim Danish, juga sukses menambah sembilan angka usai finis ketujuh. Tapi, remaja kelahiran Kuala Terengganu itu terpaku di urutan delapan dengan koleksi 125 poin.