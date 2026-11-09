Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Manuver Ajaib Veda Ega Pratama di Lap Terakhir Moto3 Qatar 2026: Salip 3 Pembalap Sekaligus!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |13:13 WIB
Manuver Ajaib Veda Ega Pratama di Lap Terakhir Moto3 Qatar 2026: Salip 3 Pembalap Sekaligus!
Manuver ajaib dilakukan Veda Ega Pratama (9) di lap terakhir Moto3 Qatar 2026 (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

LOSAIL – Veda Ega Pratama tampil menggila dan berhasil finis di posisi empat pada Moto3 Qatar 2026. Hal itu tidak terlepas dari manuver ajaibnya di lap terakhir yang sanggup menyalip tiga rider sekaligus!

Seri ke-20 Moto3 2026 rampung digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Minggu 8 November malam WIB. Balapan bertajuk Moto3 Qatar 2026 itu dimenangi oleh David Almansa.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)

Sementara, posisi dua ditempati Adrian Fernandez dan Maximo Quiles melengkapi podium. Veda Ega sendiri berhasil finis di urutan empat setelah memulai balapan ini dari grid ke-14.

1. Start

Perjuangan Veda Ega untuk finis di posisi empat tidaklah mudah. Startnya harus apik karena mengejar pembalap lain di depan di kelas Moto3, bukan perkara gampang.

Untungnya, Veda Ega bisa melesat ke posisi sembilan di lap 1 dari 16 yang dilombakan. Mulai lap ketiga, pembalap asal Gunungkidul itu konsisten berada di tujuh besar dan menjaga ritme dengan baik.

Hingga putaran ke-11, posisi Veda Ega naik turun antara 5-6-7. Hal ini membuktikan persaingan di Moto3 sangatlah ketat. Baru mulai lap ke-12, ia bisa mencium aroma podium setelah naik ke urutan empat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/38/3252950/simak_update_klasemen_moto3_2026_kelar_race_di_qatar_di_mana_veda_ega_pratama_naik_1_posisi-xs2m_large.jpg
Klasemen Moto3 2026 Kelar Race di Qatar: Veda Ega Pratama Naik 1 Posisi, Tinggalkan Hakim Danish!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/38/3252941/veda_ega_pratama_finis_di_posisi_4_moto3_qatar_2026_veda54-bkPn_large.jpg
Respons Veda Ega Pratama Setelah Melesat Finis di Posisi 4 Moto3 Qatar 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/38/3252882/veda_ega_pratama_mampu_finis_keempat_setelah_memulai_balapan_dari_urutan_14_di_moto3_qatar_2026-eWy5_large.jpg
Hasil Race Moto3 Qatar 2026: Menggila, Veda Ega Pratama Finis Posisi 4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/38/3252842/veda_ega_pratama_tidak_ciut_menghadapi_moto3_qatar_2026_meski_harus_start_posisi_14_akibat_penalti-O0c9_large.jpg
Start 14 akibat Penalti, Veda Ega Pratama Tetap Pasang Target Tinggi di Moto3 Qatar 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/38/3252785/simak_jadwal_siaran_langsung_moto3_qatar_2026_di_mana_veda_ega_pratama_siap_menggila-tl9d_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Race Moto3 Qatar 2026: Veda Ega Pratama Siap Menggila dari Posisi 14?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/38/3252555/veda_ega_pratama_finis_keenam_di_latihan_bebas_1_moto3_qatar_2026-Z2xc_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 Moto3 Qatar 2026: Veda Ega Pratama Posisi 6!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement