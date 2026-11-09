Manuver Ajaib Veda Ega Pratama di Lap Terakhir Moto3 Qatar 2026: Salip 3 Pembalap Sekaligus!

LOSAIL – Veda Ega Pratama tampil menggila dan berhasil finis di posisi empat pada Moto3 Qatar 2026. Hal itu tidak terlepas dari manuver ajaibnya di lap terakhir yang sanggup menyalip tiga rider sekaligus!

Seri ke-20 Moto3 2026 rampung digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Minggu 8 November malam WIB. Balapan bertajuk Moto3 Qatar 2026 itu dimenangi oleh David Almansa.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)

Sementara, posisi dua ditempati Adrian Fernandez dan Maximo Quiles melengkapi podium. Veda Ega sendiri berhasil finis di urutan empat setelah memulai balapan ini dari grid ke-14.

1. Start

Perjuangan Veda Ega untuk finis di posisi empat tidaklah mudah. Startnya harus apik karena mengejar pembalap lain di depan di kelas Moto3, bukan perkara gampang.

Untungnya, Veda Ega bisa melesat ke posisi sembilan di lap 1 dari 16 yang dilombakan. Mulai lap ketiga, pembalap asal Gunungkidul itu konsisten berada di tujuh besar dan menjaga ritme dengan baik.

Hingga putaran ke-11, posisi Veda Ega naik turun antara 5-6-7. Hal ini membuktikan persaingan di Moto3 sangatlah ketat. Baru mulai lap ke-12, ia bisa mencium aroma podium setelah naik ke urutan empat.