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HOME SPORTS MOTOGP

Syarat Marc Marquez Juara MotoGP 2026 di Portugal

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |08:51 WIB
Syarat Marc Marquez Juara MotoGP 2026 di Portugal
Marc Marquez di ambang juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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MARC Marquez di ambang juara MotoGP 2026. Rider andalan Ducati Lenovo itu berpotensi mengunci gelar juara MotoGP 2026 saat mengarungi seri ke-21 yang berlangsung di Sirkuit Portimao, Portugal pada Minggu, 22 November 2026.

Lantas, bagaimana cara agar The Baby Alien -julukan Marc Marquez- meraih gelar juara MotoGP 2026 di Portugal? Marc Marquez hanya membutuhkan 14 poin dari MotoGP Portugal 2026 demi memastikan trofi kedelapan di kelas premier.

Marc Marquez selangkah lagi juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez selangkah lagi juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

1. Marc Marquez Menggila di Portugal?

Marc Marquez hanya membutuhkan 14 poin tambahan dari dua race sisa MotoGP 2026, yakni di Portugal (22 November 2026) dan Valencia (29 November 2026) untuk mengamakan titel juara.  Kita asumsikan Jorge Martin memenangkan sesi sprint dan main race MotoGP Portugal dan MotoGP Valencia 2026.

Jika menyapu dua seri tersisa, The Martinator -julukan Jorge Martin- mengoleksi 74 angka. Tambahan 74 poin membuat koleksi angka Jorge Martin mencapai 445 angka.

Untuk menembus 445 angka, Marc Marquez hanya membutuhkan 14 angka. Melihat Marc Marquez yang konsisten meraih banyak poin di setiap race, tentunya mencari 14 angka tambahan bukan perkara sulit baginya.

Sejak seri ke-7 MotoGP 2026 yang berlangsung di Italia, Marc Marquez selalu mengemas lebih dari 14 poin di setiap serinya (kecuali di Australia karena main race dibatalkan efek cuaca buruk).

 

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Hitung-hitungan Marc Marquez Juara MotoGP 2026 di Portugal
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