Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pujian Hiroshi Aoyama untuk Veda Ega Pratama yang Finis Posisi 4 di Moto3 Qatar 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |15:46 WIB
Pujian Hiroshi Aoyama untuk Veda Ega Pratama yang Finis Posisi 4 di Moto3 Qatar 2026
Hiroshi Aoyama memuji penampilan Veda Ega Pratama usai finis posisi empat di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)
A
A
A

LOSAIL – Kepala Tim Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, memuji penampilan Veda Ega Pratama pada Moto3 Qatar 2026. Menurutnya, sang rider sukses unjuk kemampuan setelah sempat terkena penalti turun enam posisi start.

Veda Ega Pratama finis keempat di Moto3 Qatar 2026. Seri balapan tersebut berlangsung di Sirkuit Lusail, Losail, Minggu 8 November 2026.

Veda Ega Pratama (9) menyalip 3 pembalap di lap terakhir Moto3 Qatar 2026 (Foto: X/@MotoGP)
Veda Ega Pratama (9) menyalip 3 pembalap di lap terakhir Moto3 Qatar 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Meski hanya satu jengkal dari podium, Veda Ega menjalani balapan dengan luar biasa. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu memulai balapan dari grid ke-14 setelah terkena penalti.

1. Percaya Diri

Hebatnya, Veda Ega tetap tampil percaya diri dan berhasil menyalip sekira 10 pembalap untuk finis keempat. Penampilan impresif ini menuai pujian dari Aoyama.

Juara Moto2 2009 itu menilai, Veda Ega mampu mengelola kecepatan dengan baik sepanjang balapan. Tak hanya itu, aspek pengelolaan mental yang baik juga menjadi nilai lebih.

"Veda bertarung di barisan depan kelompok kedua sepanjang balapan. Dia memiliki kecepatan yang baik, namun sulit untuk terus maju ke depan dan menempel kelompok pemimpin balapan," kata Aoyama dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Senin (9/11/2026).

"Pada akhirnya, ia mampu mengelola situasi dengan baik dan melakukan dua kali penyalipan di putaran terakhir untuk finis di posisi ke-4," tukas pria asal Jepang tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/38/3252965/manuver_ajaib_dilakukan_veda_ega_pratama_di_lap_terakhir_moto3_qatar_2026-DJUn_large.jpg
Manuver Ajaib Veda Ega Pratama di Lap Terakhir Moto3 Qatar 2026: Salip 3 Pembalap Sekaligus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/38/3252950/simak_update_klasemen_moto3_2026_kelar_race_di_qatar_di_mana_veda_ega_pratama_naik_1_posisi-xs2m_large.jpg
Klasemen Moto3 2026 Kelar Race di Qatar: Veda Ega Pratama Naik 1 Posisi, Tinggalkan Hakim Danish!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/38/3252941/veda_ega_pratama_finis_di_posisi_4_moto3_qatar_2026_veda54-bkPn_large.jpg
Respons Veda Ega Pratama Setelah Melesat Finis di Posisi 4 Moto3 Qatar 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/38/3252882/veda_ega_pratama_mampu_finis_keempat_setelah_memulai_balapan_dari_urutan_14_di_moto3_qatar_2026-eWy5_large.jpg
Hasil Race Moto3 Qatar 2026: Menggila, Veda Ega Pratama Finis Posisi 4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/38/3252842/veda_ega_pratama_tidak_ciut_menghadapi_moto3_qatar_2026_meski_harus_start_posisi_14_akibat_penalti-O0c9_large.jpg
Start 14 akibat Penalti, Veda Ega Pratama Tetap Pasang Target Tinggi di Moto3 Qatar 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/38/3252785/simak_jadwal_siaran_langsung_moto3_qatar_2026_di_mana_veda_ega_pratama_siap_menggila-tl9d_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Race Moto3 Qatar 2026: Veda Ega Pratama Siap Menggila dari Posisi 14?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement