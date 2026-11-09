Pujian Hiroshi Aoyama untuk Veda Ega Pratama yang Finis Posisi 4 di Moto3 Qatar 2026

Hiroshi Aoyama memuji penampilan Veda Ega Pratama usai finis posisi empat di Moto3 Qatar 2026 (Foto: Honda Racing)

LOSAIL – Kepala Tim Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, memuji penampilan Veda Ega Pratama pada Moto3 Qatar 2026. Menurutnya, sang rider sukses unjuk kemampuan setelah sempat terkena penalti turun enam posisi start.

Veda Ega Pratama finis keempat di Moto3 Qatar 2026. Seri balapan tersebut berlangsung di Sirkuit Lusail, Losail, Minggu 8 November 2026.

Veda Ega Pratama (9) menyalip 3 pembalap di lap terakhir Moto3 Qatar 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Meski hanya satu jengkal dari podium, Veda Ega menjalani balapan dengan luar biasa. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu memulai balapan dari grid ke-14 setelah terkena penalti.

1. Percaya Diri

Hebatnya, Veda Ega tetap tampil percaya diri dan berhasil menyalip sekira 10 pembalap untuk finis keempat. Penampilan impresif ini menuai pujian dari Aoyama.

Juara Moto2 2009 itu menilai, Veda Ega mampu mengelola kecepatan dengan baik sepanjang balapan. Tak hanya itu, aspek pengelolaan mental yang baik juga menjadi nilai lebih.

"Veda bertarung di barisan depan kelompok kedua sepanjang balapan. Dia memiliki kecepatan yang baik, namun sulit untuk terus maju ke depan dan menempel kelompok pemimpin balapan," kata Aoyama dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Senin (9/11/2026).

"Pada akhirnya, ia mampu mengelola situasi dengan baik dan melakukan dua kali penyalipan di putaran terakhir untuk finis di posisi ke-4," tukas pria asal Jepang tersebut.