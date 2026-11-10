Prediksi Gila Stefan Bradl: Marc Marquez Langsung Pensiun Begitu Juara Dunia MotoGP 2026!

EKS pembalap LCR Honda, Stefan Bradl, bikin prediksi mengejutkan soal Marc Marquez. Ia yakin mantan rivalnya di Moto2 itu akan langsung pensiun jika jadi juara dunia MotoGP 2026!

Marquez di ambang jadi juara dunia MotoGP 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengoleksi 431 poin dan unggul hingga 60 angka dari Jorge Martin di posisi dua serta 74 angka dari Marco Bezzecchi.

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Dengan dua seri tersisa dan poin maksimal 74, Marquez bisa mengunci gelar juara dunia musim ini di MotoGP Portugal 2026. Itu akan jadi titel kedelapan di kelas premier atau 10 di semua kategori.

1. Langsung Pensiun

Menurut Bradl, Marquez akan langsung memutuskan pensiun begitu MotoGP 2026 berakhir. Apalagi, ia berhasil menuntaskan hasrat terpendam untuk melampaui jumlah gelar Valentino Rossi.

“Pertanyaannya, sampai di mana Marc akan menemukan kedamaian dalam dirinya. Saya pikir dia akan pensiun jika memenangi gelar (juara dunia) sekarang dan melewati Valentino Rossi,” kata Bradl, dinukil dari Motosan, Selasa (10/11/2026).

“Saya punya kesan, dia akan berkata seperti ini, ‘Well, kami sudah sejauh ini,’ lalu dia akan pensiun dengan status tersebut. Tidak banyak atlet yang bisa pensiun di puncak kariernya,” tutup pria asal Jerman itu.