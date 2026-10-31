Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2026: Pedro Acosta Kalahkan Marc Marquez di Tengah Guyuran Hujan!

SEPANG – Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta, sukses merebut kemenangan dramatis pada sesi Sprint Race MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Sabtu (31/10/2026) sore WIB. Acosta mengakhiri balapan 10 putaran tersebut di posisi terdepan setelah memanfaatkan guyuran hujan dan persaingan sengit di barisan utama.

Bagi Acosta, hasil itu merupakan kemenangan Sprint race kedua dalam kariernya setelah seri pembuka musim di GP Thailand. Sementara itu, posisi kedua dihuni oleh Marc Marquez (Ducati Lenovo) dan peringkat ketiga dikuasai oleh Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

1. Guyuran Hujan

Start balapan berlangsung panas ketika lampu merah padam. Pemegang pole position, Alex Marquez, sempat mempertahankan keunggulan di Tikungan 1, sementara Marc Marquez melorot akibat manuver agresif Ai Ogura yang sempat bersenggolan dengannya di Tikungan 2.

Memasuki putaran ketiga, kibaran bendera putih (white flag) mulai terlihat di sekitar lintasan, menandakan rintik hujan mulai turun di beberapa sektor, terutama di sekitar Tikungan 6. Situasi ini memicu kepanikan di area pit, termasuk insiden Jack Miller yang masuk ke garasi Pramac Yamaha sebelum kru siap hingga membuatnya geram.

Petaka menimpa sang pimpinan balapan, Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing tersebut mengalami kecelakaan high-speed di Tikungan 14 saat memimpin Sprint Race, yang diduga akibat permukaan lintasan yang mulai basah.

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

Jatuhnya Alex Marquez memberikan jalan bagi Ai Ogura untuk mengambil alih posisi pertama. Pembalap Trackhouse Aprilia itu memimpin balapan di depan Pedro Acosta, Marc Marquez, dan Marco Bezzecchi saat balapan memasuki paruh jalan pada lap kelima.

Beberapa pembalap seperti Joan Mir, Iker Lecuona, Franco Morbidelli, hingga Maverick Vinales sempat masuk ke pit untuk berganti motor basah. Namun, strategi tersebut dinilai terlalu dini karena intensitas hujan di lintasan belum cukup deras.

2. Aksi Salip Menjelang Lap Terakhir

Memasuki tiga putaran tersisa, persaingan empat pembalap terdepan makin membara. Acosta melancarkan serangan dan sukses merebut posisi pertama dari Ogura.