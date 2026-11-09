Petinggi MotoGP Buka Suara soal Ancaman Sanksi untuk Yamaha usai Absen di Qatar

Petinggi MotoGP Buka Suara soal Ancaman Sanksi untuk Yamaha usai Absen di Qatar (Dok Yamaha MotoGP)

JAKARTA - Pimpinan MotoGP, Carlos Ezpeleta, memberikan informasi terkini mengenai kemungkinan sanksi untuk Yamaha karena pabrikan asal Jepang tersebut melanggar kontrak dengan tidak berpartisipasi dalam MotoGP Qatar 2026.

1. Yamaha Mundur dari MotoGP Qatar 2026

Yamaha menarik diri dari MotoGP Qatar 2026 akhir pekan lalu. Keputusan ini diambil berdasarkan kebijakan perjalanan internal perusahaan terkait wilayah Timur Tengah.

Akibatnya, jumlah peserta di grid MotoGP berkurang menjadi 18 pembalap, yang kemudian menyusut lagi menjadi 16 pembalap karena adanya cedera. Tidak ada satu pun pembalap Yamaha yang hadir.

Pihak MotoGP sempat mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada tim dan pembalap yang tidak ikut berlomba di Qatar, setelah 19 dari 22 peserta menandatangani surat pernyataan ketidakinginan mereka untuk bertanding, melansir laman Crash.

Yamaha, yang terikat kontrak dengan MotoGP Group, kini menghadapi potensi hukuman atas keputusannya tersebut. Namun, belum ada kejelasan mengenai bentuk sanksi yang akan diberikan.

Hubungan antara MotoGP Group dan Yamaha bersifat komersial. Oleh karena itu, sanksi apa pun yang berkaitan dengan aspek olahraga, termasuk ancaman larangan berkompetisi menjadi wewenang Federation Internationale de Motocyclisme (FIM).

Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)

2. Kontrak Komersial

FIM belum memberikan pernyataan apa pun selama peristiwa ini berlangsung. FIM juga belum mengungkapkan sanksi apa, jika ada, yang mungkin dijatuhkan kepada Yamaha.

“Ini adalah kontrak komersial yang tidak bisa kami bahas di depan publik,” kata Carlos Ezpeleta kepada Motorsport, Senin (9/11/2026).

Ia melanjutkan, pihaknya akan berbicara dengan Yamaha. Jika ada keputusan yang diambil, Carlos Ezpeleta menyebutkan hal itu akan disampaikan kemudian.

“Namun, hingga hari ini, hubungan kami dengan mereka murni bersifat komersial. Seperti yang selalu kami sampaikan, kami tidak ingin terlibat—dan memang tidak terlibat—dalam aspek olahraga. Itu adalah ranah FIM. Kita telah mengekspos diri kita secara tidak perlu," tuturnya.