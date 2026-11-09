Kabar Bahagia, Gregoria Mariska Tunjung Melahirkan Anak Pertama

JAKARTA - Atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, resmi melahirkan anak pertama. Gregoria tampak ditemani sang suami, Mikha Angelo, dalam persalinannya.

1. Gregoria Mariska Tunjung Melahirkan

"Halo semuanya! aku dan Mikha ingin membagikan kabar bahagia yang sudah beberapa waktu ini kami simpan. banyak sekali hal yang kami rasa perlu proses & cerna dengan waktu & dengan cara kami sendiri," tulis Gregoria dalam unggahan akun Instagram resminya @gregoriamrska, Senin (9/11/2026).

"Beberapa bulan ke belakang ini kami banyak belajar, mensyukuri & menghargai perayaan kecil sebelum akhirnya bisa merayakan cinta yang besar yang datang dari anak kami," tambahnya.

Gregoria Mariska(Dok PBSI)

Gregoria berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung secara moral maupun moril sebelum persalinannya. Atlet berusia 27 tahun itu menamai sang buah hati Noam Kharis Angelo.

"Terima kasih untuk keluarga, teman & semua yg sudah menemani, membantu kami di masa-masa indah ini," tulis Gregoria.

“Ketenangan yang datang sebagai Anugerah dari Tuhan yang membawa kebaikan bagi sesama," tambahnya.

Gregoria Mariska Tunjung merupakan salah satu atlet tunggal putri bulu tangkis kebanggaan Indonesia. Atlet asal Wonogiri, Jawa Tengah, itu kini berkarier sebagai pebulu tangkis nonpelatnas.