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Jantung Marc Marquez Nyaris Copot di MotoGP Qatar 2026, Detak Jantung Tembus 190 BPM!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |03:21 WIB
Jantung Marc Marquez Nyaris Copot di MotoGP Qatar 2026, Detak Jantung Tembus 190 BPM!
Jantung Marc Marquez Nyaris Copot di MotoGP Qatar 2026, Detak Jantung Tembus 190 BPM! (Instagram/@marcmarquez93)
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JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengaku jantungnya hampir copot pada fase akhir balapan utama MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Losail, Doha, Minggu (8/11/2026). Ia mengungkapkan detak jantungnya mencapai level tertinggi dalam 10 tahun terakhir yakni menyentuh 190 denyut per menit (beats per minutes/BPM). 

1. Jantung Nyaris Copot

Hal itu diungkapkan pembalap asal Spanyol itu melalui Instagram pribadinya. 

“Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali detak jantung saya mencapai angka ini,” tulis Marquez sembari menyertakan tangkapan layar data detak jantungnya, dikutip Selasa (10/11/2026).

“Jantung saya rasanya seperti mau copot di dua putaran terakhir!”

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Meskipun ia belum berhasil mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026, upaya Marc Marquez di Qatar membuahkan hasil. Ia berhasil dengan memperlebar keunggulannya atas Jorge Martin menjadi 60 poin.

“Secara fisik, saya benar-benar kelelahan: tiga balapan berturut-turut, dan akhir pekan ini saya sangat kewalahan,” katanya melansir Crash. 

“Jika melihat hari Jumat sore, saya hanya bisa melaju dua putaran lalu berhenti, lalu dua putaran lagi; bahkan pagi ini, saat sesi pemanasan (warm-up), saya baru turun ke lintasan belakangan—semuanya demi menghemat energi untuk balapan.”

Meski sulit, Marquez mengaku secara mental kondisinya justru lebih baik dari sebelumnya.

2. Kerja Keras Kejar Raul Fernandez

Diketahui, pada balapan utama MotoGP Qatar 2026, Marc Marquez tetap melakukan upaya ekstra di akhir balapan untuk mengejar dan menyalip Raul Fernandez demi mengamankan posisi kedua.

 

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