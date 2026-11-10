Beri Jalan untuk Marc Marquez, Pedro Acosta Ungkap Masalah Besar di MotoGP Qatar 2026

Beri Jalan untuk Marc Marquez, Pedro Acosta Ungkap Masalah Besar di MotoGP Qatar 2026 (Instagram/@37pedroacosta)

JAKARTA - Pembalap KTM, Pedro Acosta, mengungkapkan masalah tekanan ban yang dialami di MotoGP Qatar 2026 bukan kesalahan KTM. Ia mengatakan hal itu disebabkan masalah lain yang tidak dipahaminya.

1. Masalah Ban

Pedro Acosta sempat berada di posisi yang berpeluang meraih podium. Namun, ia akhirnya memberi jalan kepada pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, untuk menempati posisi ketiga pada awal putaran keenam MotoGP Qatar 2026.

Acosta kemudian harus merelakan posisinya diambil oleh Ai Ogura dan Enea Bastianini demi memastikan tekanan ban depannya tetap sesuai regulasi. Ia pun harus puas finis di posisi keenam.

Acosta merasa KTM terlalu berhati-hati dengan pengaturan tekanan ban saat sesi sprint di Qatar. Namun, ia menegaskan KTM tidak bersalah atas masalah yang dialaminya pada balapan utama hari Minggu.

"Ya, terjadi lagi," ujarnya kepada situs resmi MotoGP saat ditanya mengenai masalah tersebut, dikutip Selasa (10/11/2026).

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

"Entahlah. Bagaimanapun, saya senang karena cara kami memperbaiki performa sepanjang akhir pekan ini sungguh mengesankan," ucapnya.

Ia mengaku sebenarnya memiliki kecepatan yang cukup untuk mengamankan posisi keempat. Ia mengatakan mungkin bisa bersaing dengan Marc Marquez atau bahkan dengan Raul Fernandez.

"Tapi, ya, posisi keempat yang layak. Namun, seperti yang Anda lihat, kami mengalami masalah pada ban," ucapnya.

"Sejujurnya, kami tidak melakukan kesalahan apa pun, karena kami menggunakan strategi yang sama dengan semua pembalap KTM lainnya, yang tidak mengalami kendala sepanjang balapan," katanya.

Hanya saja, Pedro Acosta menyebutkan, ada masalah lain terkait ban yang tidak dipahami.

"Sekarang saatnya memeriksa semua data untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam balapan, karena kami telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sepanjang akhir pekan ini."