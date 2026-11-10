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HOME SPORTS MOTOGP

Bos Aprilia Racing Angkat Topi untuk Marc Marquez, Tegaskan Tetap Incar Gelar Juara Dunia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |12:04 WIB
Bos Aprilia Racing Angkat Topi untuk Marc Marquez, Tegaskan Tetap Incar Gelar Juara Dunia
Massimo Rivola mengakui kehebatan Marc Marquez di MotoGP 2026 (Foto: MotoGP)
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CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, angkat topi untuk Marc Marquez yang disebutnya bakal jadi juara dunia MotoGP 2026. Fokus kini dialihkan untuk merebut gelar di kategori tim dan konstruktor.

Marquez di ambang jadi juara dunia MotoGP 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengoleksi 431 poin dan unggul hingga 60 angka dari Jorge Martin di posisi dua serta 74 angka dari Marco Bezzecchi.

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Tinggal memperlebar jarak 2 angka lagi dengan Martin di MotoGP Portugal 2026, maka Marquez akan mengunci gelar juara dunia musim ini. Itu bakal menjadi titel kedelapan baginya di kelas premier.

1. Memang Hebat

Rivola mengakui sendiri kehebatan Marc Marquez. Apalagi, ia seperti berjuang sendirian di tengah gempuran pembalap Aprilia serta tak mendapat bantuan dari sesama rider Ducati.

“Sejujurnya, dia membuat perbedaan, dia melakukannya lagi hari ini (di Qatar). Lihatlah jaraknya dengan pembalap-pembalap Ducati lain,” kata Rivola, dikutip dari Crash, Selasa (10/11/2026).

“Caranya menjalani akhir pekan, mencetak 37 poin ketika dia tahu dia bisa melakukannya, memenangi balapan di trek-trek paling sulit, jadi saya angkat topi buatnya, buat resumenya, buat pengalamannya, dan caranya menangani media. Marc benar-benar hebat, itu bukan kebetulan,” imbuh pria asal Italia itu.

 

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