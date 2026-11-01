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Hasil MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Juara Dibuntuti Pedro Acosta

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |15:06 WIB
Hasil MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Juara Dibuntuti Pedro Acosta
Hasil MotoGP Malaysia 2026: Marc Marquez Juara Dibuntuti Pedro Acosta (Dok Ducati Corse)
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SEPANG - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berhasil menjuarai MotoGP Malaysia 2026. Ia tampil dominan untuk meraih gelar juara MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Malaysia Minggu (1/11/2026) siang WIB. 

Pembalap asal Spanyol tersebut finis pertama dengan catatan waktu 40 menit 14,236 detik. Posisi kedua ditempat diikuti Pedro Acosta (Red Bull KTM) dan Alex Marquez (Gresini Ducati) yang melengkapi podium.

Jalannya Balapan

Marc Marquez langsung mengambil alih posisi terdepan sejak lap pertama meski Alex Marquez memulai balapan dari pole position. Alex harus turun ke posisi kedua, sementara Pedro Acosta membuntuti di urutan ketiga.

Persaingan di tiga besar belum mengalami perubahan hingga lap kelima dengan Marc, Alex, dan Acosta mempertahankan posisi masing-masing. Ketiganya juga mulai menjauh dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang menempati peringkat keempat.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

Memasuki lap ketujuh, Marc Marquez mulai memperlebar jarak dari sang adik yang berada di posisi kedua. Dia unggul 0,633 detik dari Alex dan semakin nyaman memimpin jalannya balapan.

Persaingan untuk memperebutkan posisi kedua semakin ketat ketika balapan memasuki lap kesembilan. Acosta terus mendekati Alex dan berupaya mencari celah untuk menyalip pembalap Gresini Racing tersebut.

Usaha Acosta akhirnya membuahkan hasil pada lap ke-10 ketika dia berhasil melewati Alex di Tikungan 9. Keberhasilan itu membuat Acosta naik ke posisi kedua, sedangkan Alex harus melanjutkan balapan di urutan ketiga.

Sementara itu, Marquez semakin sulit dikejar para rivalnya saat balapan memasuki lap ke-12. Dia telah unggul 2,355 detik dari Acosta yang berada di posisi kedua.

 

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