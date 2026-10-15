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3 Fakta Menarik Usai Veda Ega Pratama Finis Posisi 6 di Moto3 Mandalika 2026, Nomor 1 Pecahkan Rekor!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |16:19 WIB
3 Fakta Menarik Usai Veda Ega Pratama Finis Posisi 6 di Moto3 Mandalika 2026, Nomor 1 Pecahkan Rekor!
Berikut tiga fakta menarik usai Veda Ega Pratama finis posisi 6 di Moto3 Mandalika 2026 (Foto: Honda Racing)
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BERIKUT tiga fakta menarik usai Veda Ega Pratama finis posisi 6 di Moto3 Mandalika 2026. Salah satunya, pembalap Honda Team Asia itu memecahkan rekor!

Moto3 Mandalika 2026 rampung digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 11 Oktober siang WIB. Maximo Quiles tampil sebagai pemenang.

Sementara, Veda Ega mampu finis di posisi 6 setelah start dari urutan 7. Lalu, apa saja fakta-fakta menarik terkait hal tersebut?

3 Fakta Menarik Usai Veda Ega Pratama Finis Posisi 6 di Moto3 Mandalika 2026

1. Pecahkan Rekor Ai Ogura

Ai Ogura

Hingga seri ke-17 Moto3 2026, pembalap asal Gunungkidul ini mengoleksi 115 poin. Tambahan 10 angka ditorehkan Veda Ega dari balapan di Sirkuit Internasional Mandalika.

Catatan tersebut membantunya memecahkan rekor Ai Ogura. Hingga kini, pembalap asal Jepang itu jadi pengoleksi poin terbanyak di musim debutnya di Moto3 2019 dengan 109 angka dari 18 seri.

Dengan lima seri tersisa, bukan tidak mungkin Veda Ega juga bisa memecahkan rekor lainnya. Hingga kini, Ogura adalah pengoleksi poin terbanyak untuk Honda Team Asia dalam satu musim Moto3. Ia mengoleksi 170 angka pada 2020 dari 15 seri, untuk finis di posisi 3 pada klasemen akhir.  

 

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