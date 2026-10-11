Veda Ega Ungkap Moto3 Mandalika 2026 Balapan Paling Spesial dalam Kariernya

LOMBOK - Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, mengungkapkan Moto3 Mandalika 2026 sebagai salah satu balapan paling spesial dalam kariernya. Veda berhasil finis di posisi keenam saat tampil di hadapan pendukung sendiri di Sirkuit Mandalika, Lombok, Minggu (11/10/2026).

1. Finish Posisi 6

“Saya sangat senang bisa finis di enam besar hari ini dan meraih poin penting. Saya sangat menikmati balapan ini,” kata Veda dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Minggu (11/10/2026).

Mengawali balapan dari posisi ketujuh, Veda langsung menunjukkan persaingan kompetitif dengan melesat ke urutan kedua pada putaran kedua. Namun, ketatnya persaingan membuat posisinya berangsur turun hingga berada di urutan ketujuh saat memasuki putaran ke-10.

Veda kembali naik ke posisi kelima setelah Adrian Cruces mengalami kecelakaan pada putaran ke-13. Akan tetapi, insiden melebar yang dialaminya pada putaran ke-18 membuat pembalap Indonesia itu turun ke urutan kedelapan.

Veda Ega Pratama di Moto3 Mandalika 2026 (Instagram/@veda_54)

Meski kehilangan beberapa posisi, Veda terus berusaha memperbaiki hasil hingga balapan berakhir. Ia akhirnya finis di urutan keenam dengan selisih waktu 12,017 detik dari Maximo Quiles yang keluar sebagai pemenang.

Veda mengaku berusaha mengawali balapan dengan baik agar bisa bertahan di kelompok terdepan. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu sempat mendekati pembalap di depannya. Namun, ia kesulitan menutup jarak sepenuhnya di tengah persaingan yang ketat.

2. Balapan Paling Spesial

Pada dua putaran terakhir, Veda terlibat persaingan dengan pembalap Honda lainnya untuk mendapatkan posisi finis terbaik. Pengalaman membalap di hadapan para penggemar Indonesia pun menjadi salah satu hal yang membuat seri Mandalika terasa istimewa baginya.

“Balapan di sini di depan para penggemar Indonesia merupakan pengalaman luar biasa. Ini salah satu balapan paling spesial dalam karier saya,” ujarnya.