Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Muda yang Pecahkan Rekor Mario Aji di Moto3 Mandalika

JAKARTA - Kisah Veda Ega Pratama memecahkan rekor Mario Aji di Moto3 Mandalika menarik diulas. Rekor tersebut dipecahkan Veda Ega Pratama pada Moto3 Mandalika 2026, Minggu (11/10/2026).

1. Finish Posisi 6

Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi 7. Ia langsung meleset ke barisan terdepan bahkan sempat naik ke posisi 2 pada lap kedua.

Namun, persaingan di barisan depan sangat ketat. Posisi pembalap Honda Team Asia itu sempat melorot ke posisi 8 saat balapan sisa 3 lap lagi.

Namun, Veda Ega Pratama tak patah semangat. Ia memperbaiki posisinya bahkan sampai ke urutan lima.

Hingga akhirnya, pembalap asal Gunung Kidul itu finish di posisi 6. Veda Ega Pratama pun berhak mendapatkan tambahan 10 poin dari Moto3 Mandalika 2026.

Veda Ega Pratama di Moto3 Mandalika 2026 (@veda_54)

2. Pecahkan Rekor

Posisi Veda Ega tersebut memecahkan rekor pembalap Indonesia di Moto3 Mandalika.

Diketahui, Mandalika telah menggelar balapan sejak 2022. Mario Aji menjadi pembalap Indonesia pertama yang berlaga di Mandalika pada 2022.

Saat itu, Mario Aji finish di posisi 14 Moto3 Mandalika. Setahun kemudian, Mario Aji kembali tampil di Mandalika di Moto3. Ia ditemani pembali Indonesia lainnya yakni Fadillah Arbi Aditama.

Arbi Aditama finish di urutan 17, sementara Mario Aji di posisi 25.