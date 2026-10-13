Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Muda yang Pecahkan Rekor Mario Aji di Moto3 Mandalika

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |20:23 WIB
Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Muda yang Pecahkan Rekor Mario Aji di Moto3 Mandalika
Kisah Veda Ega Pratama, Pembalap Muda yang Pecahkan Rekor Mario Aji di Moto3 Mandalika (Instagram/@veda_54)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Veda Ega Pratama memecahkan rekor Mario Aji di Moto3 Mandalika menarik diulas. Rekor tersebut dipecahkan Veda Ega Pratama pada Moto3 Mandalika 2026, Minggu (11/10/2026). 

1. Finish Posisi 6

Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi 7. Ia langsung meleset ke barisan terdepan bahkan sempat naik ke posisi 2 pada lap kedua. 

Namun, persaingan di barisan depan sangat ketat. Posisi pembalap Honda Team Asia itu sempat melorot ke posisi 8 saat balapan sisa 3 lap lagi. 

Namun, Veda Ega Pratama tak patah semangat. Ia memperbaiki posisinya bahkan sampai ke urutan lima. 

Hingga akhirnya, pembalap asal Gunung Kidul itu finish di posisi 6. Veda Ega Pratama pun berhak mendapatkan tambahan 10 poin dari Moto3 Mandalika 2026. 

Veda Ega Pratama di Moto3 Mandalika 2026 (@veda_54)
Veda Ega Pratama di Moto3 Mandalika 2026 (@veda_54)

2. Pecahkan Rekor 

Posisi Veda Ega tersebut memecahkan rekor pembalap Indonesia di Moto3 Mandalika. 

Diketahui, Mandalika telah menggelar balapan sejak 2022. Mario Aji menjadi pembalap Indonesia pertama yang berlaga di Mandalika pada 2022. 

Saat itu, Mario Aji finish di posisi 14 Moto3 Mandalika. Setahun kemudian, Mario Aji kembali tampil di Mandalika di Moto3. Ia ditemani pembali Indonesia lainnya yakni Fadillah Arbi Aditama. 

Arbi Aditama finish di urutan 17, sementara Mario Aji di posisi 25. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/38/3247491/veda_ega_pratama-Zeha_large.jpg
Bos Honda Team Asia Puji Aksi Veda Ega Pratama Finis Keenam di Moto3 Indonesia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/38/3247412/maximo_quiles_juara_moto3_2026-q7aU_large.jpg
Kisah Maximo Quiles, Anak Didik Marquez Bersaudara yang Raih Juara Dunia Moto3 di Mandalika 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247306/veda_ega_pratama-uswP_large.jpg
Veda Ega Ungkap Moto3 Mandalika 2026 Balapan Paling Spesial dalam Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247248/veda_ega_pratama_akan_menghadapi_rival_kuat_di_moto3_spanyol_2026_veda54-cDSx_large.jpg
Veda Ega Pratama Cetak Sejarah untuk Indonesia Setelah Finis Posisi 6 di Moto3 Mandalika 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247232/veda_ega_pratama_berani_bersaing_dengan_maximo_quiles_dan_pembalap_top_lain_di_moto3_2026_honda_racing-VXfK_large.jpg
Hasil Race Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Pratama Ke-6, Maximo Quiles Juara Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247181/veda_ega_pratama_berpeluang_finis_podium_di_moto3_mandalika_2026_hondateamasia-agwb_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Pratama Finis Podium?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement