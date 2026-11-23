Penyebab Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Terjatuh di Moto3 Portugal 2026

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, gagal menyelesaikan balapan Moto3 Portugal 2026 setelah mengalami kecelakaan di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal pada Minggu (22/11/2026) sore WIB. Veda Ega Pratama terjatuh saat balapan baru memasuki lap kedua dan akhirnya gagal finis.

1. Start Mulus Veda Ega Pratama

Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi ke-16 setelah menjalani kualifikasi yang kurang maksimal. Namun, pembalap Honda Team Asia itu tampil cukup baik saat start dengan langsung merangsek ke posisi kedelapan.

2.Terjatuh di Tikungan Ke-15

Veda Ega Pratama gagal meraih poin di Moto3 Portugal 2026. (Foto: X/@LambeResing)

Namun, Veda Ega Pratama mengalami crash di Tikungan 15 ketika berusaha mempertahankan posisinya. Ia sempat melanjutkan balapan setelah insiden tersebut, tetapi akhirnya gagal menyelesaikan lomba setelah melewati 12 lap.

Veda Ega Pratama mengungkapkan kondisi lintasan menjadi salah satu faktor yang menyulitkan para pembalap pada balapan kali ini. Sebagian permukaan sirkuit masih basah, sementara beberapa bagian lainnya sudah mengering.

"Balapan hari ini cukup sulit karena kondisi lintasan sangat beragam, sekitar 50 persen basah dan 50 perse kering," kata Veda Ega Pratama, Okezone mengutip dari keterangan resmi Honda Team Asia, Senin (23/11/2026).

Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu menjelaskan tim sempat mempertimbangkan penggunaan ban hujan ketika menjalani sighting lap. Namun, keputusan akhirnya adalah menggunakan ban slick karena kondisi lintasan diperkirakan semakin membaik setelah beberapa lap.

Veda Ega Pratama mengaku memiliki kepercayaan diri dan merasa nyaman dengan motornya meski kondisi lintasan belum sepenuhnya kering. Ia juga menilai start yang dilakukan sudah berjalan baik sebelum kecelakaan terjadi.