Hitung-hitungan Veda Ega Pratama Jadi Runner-up Rookie Moto3 2026 Kalahkan Hakim Danish

VALENCIA – Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, berada di ambang pencapaian prestisius menjelang seri penutup Moto3 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, pada Minggu 29 November 2026. Veda berpeluang besar mengamankan status sebagai runner-up klasemen rookie musim ini dan mengungguli rival terdekatnya asal Malaysia, Hakim Danish.

Saat ini, Veda Ega bertengger di posisi keenam klasemen sementara dengan koleksi 144 poin, unggul cukup nyaman sebesar 19 angka dari Hakim Danish yang membuntuti di peringkat kesembilan dengan 125 poin. Sementara itu, gelar juara rookie Moto3 2026 sendiri dipastikan sudah menjadi milik pembalap Red Bull KTM Ajo asal Spanyol, Brian Uriarte, yang mengoleksi 217 poin.

Veda sejatinya nyaris menyegel status runner-up rookie lebih awal pada seri ke-21 di Grand Prix Portugal lalu usai meraih 13 poin di Qatar. Namun, insiden terjatuh di Portugal membuat Veda gagal menambah poin, meski beruntung Hakim Danish juga finis tanpa poin di urutan ke-16 sehingga selisih 19 angka di antara keduanya tetap terjaga.

1. Skenario Kunci Veda Ega di Valencia

Dengan keunggulan 19 poin menjelang balapan pamungkas, posisi Veda Ega jauh lebih diuntungkan. Pembalap berusia 18 tahun itu hanya memerlukan tambahan enam poin untuk mengunci posisi di atas Danish tanpa perlu memedulikan hasil pembalap tim MT Helmets-MSi tersebut.

Artinya, Veda Ega otomatis menyegel gelar runner-up rookie sekaligus finis di atas Danish pada klasemen akhir apabila mampu menuntaskan balapan minimal di peringkat ke-10. Tambahan enam angka akan membuat koleksi poin Veda menjadi 150 poin, jumlah yang tidak mungkin lagi terkejar oleh poin maksimal Danish.

Hakim Danish bersama Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/hakimdanish_13)

Skenario kedua tetap memihak Veda meski ia gagal menembus 10 besar. Jika Hakim Danish mampu finis sebagai runner-up di Valencia (tambahan 20 poin), Veda cukup finis di urutan ke-14 untuk membawa pulang dua angka yang akan membuatnya mengoleksi 146 poin, unggul tipis satu poin dari total maksimal Danish (145 poin).

Bahkan, Veda Ega tetap dipastikan mengungguli Danish meski gagal meraih poin sekalipun di Valencia, asalkan sang rival gagal finis di posisi dua besar. Pasalnya, finis di podium ketiga hanya memberikan 16 poin yang tidak cukup bagi Danish untuk memangkas defisit 19 poin, kendati Veda tetap harus mewaspadai ancaman Marco Morelli dan Valentin Perrone dalam perebutan peringkat keenam klasemen umum.