Jadwal MotoGP Valencia 2026 Hari Ini: Usai Pecahkan Rekor Lap, Marc Marquez Bakal Menggila Lagi?

VALENCIA – Rangkaian seri penutup MotoGP Valencia 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, berlanjut ke hari kedua pada Sabtu (28/11/2026) dengan agenda krusial mulai dari sesi latihan bebas kedua hingga Sprint Race. Sorotan utama tertuju pada pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang tampil luar biasa pada hari pertama tepat setelah mengumumkan keputusan pensiunnya dari MotoGP pada akhir musim ini.

Juara dunia bertahan berusia 33 tahun tersebut langsung membuktikan tajinya dengan memecahkan rekor putaran tercepat Sirkuit Ricardo Tormo pada sesi practice Jumat malam WIB. Marquez mencatatkan waktu fenomenal 1 menit 28,483 detik sekaligus mengamankan tiket otomatis menuju kualifikasi kedua (Q2).

1. Persaingan Ketat Menuju Q2

Pada sesi practice tersebut, Marquez sempat tertahan bendera kuning di Tikungan 1 akibat masalah teknis yang dialami Fabio Di Giannantonio, sehingga rekor waktu sempat dipegang Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi. Namun, The Baby Alien melesat pada putaran terakhirnya untuk mengungguli Bezzecchi dengan selisih 0,247 detik.

Pembalap Jepang, Ai Ogura, melengkapi posisi tiga besar setelah tampil impresif di akhir sesi dan menggeser rekan setimnya di Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez, ke urutan keempat. Sementara itu, Pedro Acosta mampu bangkit dari insiden terjatuh untuk mengamankan posisi kelima di atas motor KTM.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Posisi keenam hingga kesepuluh yang berhak melaju langsung ke Q2 masing-masing diisi oleh Alex Marquez, pembalap pengganti Pol Espargaro, Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, serta Jorge Martin. Sebaliknya, Johann Zarco, Fabio Quartararo, dan Enea Bastianini gagal menembus sepuluh besar sehingga harus berjuang dari sesi kualifikasi pertama (Q1).

2. Sprint Race Hari Ini

Berbekal modal rekor lap terbaik di Sirkuit Ricardo Tormo, Marc Marquez diprediksi bakal kembali tampil agresif untuk memburu pole position sekaligus kemenangan pada balapan Sprint Race malam nanti. Seluruh rangkaian sesi hari ini dipastikan berlangsung sengit mengingat menjadi penampilan kandang terakhir bagi sang megabintang asal Spanyol tersebut.