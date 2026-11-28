Hasil Kualifikasi Moto3 Valencia 2026: Veda Ega Pratama Terlempar dari 10 Besar!

VALENCIA – Pembalap muda Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, dipastikan akan memulai balapan utama seri penutup Moto3 Valencia 2026 dari urutan ke-12. Kepastian posisi start tersebut didapat setelah ia mengalami insiden kecelakaan pada percobaan terakhir di sesi Kualifikasi 2 (Q2) yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Sabtu (28/11/2026).

Veda sempat menempati posisi ke-10 pada awal sesi dengan catatan waktu 1 menit 37,277 detik. Pembalap asal Gunungkidul itu berada tepat di bawah rekan setimnya, Zen Mitani.

1. Insiden Terjatuh

Akan tetapi, posisi Veda kemudian turun ke urutan ke-11. Hal itu terjadi saat ia kembali ke lintasan untuk mempertajam catatan waktunya.

Memasuki lap ketujuh, petaka justru terjadi. Veda mengalami kecelakaan sehingga gagal menyelesaikan percobaan terakhirnya untuk memperbaiki posisi.

Veda Ega Pratama (Foto: Honda Racing)

Sempat berada di urutan ke-13, Veda akhirnya dipastikan menempati posisi ke-12 untuk memulai balapan utama. Sementara itu, pembalap Malaysia, Hakim Danish, harus turun ke posisi ke-15.