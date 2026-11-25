Jadwal Moto3 Valencia 2026: Veda Ega Pratama Finis 6 Besar?

Simak jadwal Moto3 Valencia 2026 pekan ini di mana Veda Ega Pratama berpeluang finis enam besar (Foto: Honda Racing)

CHESTE – Jadwal Moto3 Valencia 2026 akhir pekan ini sudah diketahui. Mampukah Veda Ega Pratama mengakhiri musim debutnya di posisi enam?

Moto3 2026 akan menggelar seri terakhir. Balapan bertajuk Moto3 Valencia 2026 tersebut akan dihelat di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, 27-29 November.

1. Gagal Finis

Hasil mengecewakan diraih Veda Ega pada seri sebelumnya, Moto3 Portugal 2026. Pembalap Honda Team Asia tersebut gagal finis setelah terjatuh di lap pertama.

Tapi, pekan balapan di Portugal sejatinya memang cukup berat buat Veda Ega. Ia kesulitan menembus 10 besar di hampir semua sesi, termasuk kualifikasi, sehingga harus start dari urutan 14.

Gara-gara gagal finis, Veda Ega pun tidak menambah raihan poinnya. Untungnya, ia masih tertahan di posisi enam klasemen Moto3 2026 dengan nilai 144.

Veda Ega sudah tidak bisa lagi mengejar Adrian Fernandez di posisi lima yang mengoleksi 193 poin. Sebab, hanya tersisa 25 angka dari balapan di Valencia. Itu artinya, urutan enam sudah hasil maksimal.