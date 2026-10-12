Bos Honda Team Asia Puji Aksi Veda Ega Pratama Finis Keenam di Moto3 Indonesia 2026

LOMBOK - Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, memuji penampilan Veda Ega Pratama yang finis keenam pada Moto3 Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026). Menurutnya, pembalap berusia 17 tahun itu sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam balapan di hadapan publik Indonesia.

1. Bos Honda Puji Veda Ega

Veda Ega memulai balapan dari posisi ketujuh dan langsung menunjukkan performa kompetitif sejak awal lomba. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut bahkan berhasil naik ke posisi kedua pada lap kedua dan sempat bersaing di sekitar barisan perebutan podium.

"Balapan di Mandalika sangat seru. Veda start dari posisi ketujuh dan melakukan start yang sangat bagus, hingga mencapai posisi kedua pada lap kedua. Dia bertarung di sekitar posisi podium, dan balapannya sangat intens dengan banyak duel ketat dan aksi saling salip," kata Hiroshi Aoyama dikutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Senin (12/10/2026).

Meski sempat berada di posisi kedua, Veda harus menghadapi persaingan ketat sepanjang balapan. Dia akhirnya menyelesaikan lomba di urutan keenam setelah melewati sejumlah perubahan posisi pada lap-lap terakhir.

Veda Ega Pratama

"Pada akhirnya dia finis keenam. Menurut saya dia sudah melakukan yang terbaik. Catatan waktu lapnya konsisten. Kami menghargai usaha yang dia curahkan dalam balapan ini," tutur Hiroshi Aoyama.

Persaingan di lintasan semakin dinamis setelah Adrian Cruces (CIP) mengalami kecelakaan pada lap ke-13. Insiden tersebut membuat Veda naik ke posisi kelima sebelum posisinya merosot ke urutan kedelapan saat balapan menyisakan tiga lap.

Veda kemudian menunjukkan upaya untuk kembali memperbaiki posisinya pada putaran penutup. Pembalap muda Indonesia itu berhasil melewati persaingan hingga finis di posisi keenam dalam balapan Moto3 Indonesia 2026.

Hasil tersebut membuat Veda membawa pulang tambahan 10 poin dari seri kandangnya. Koleksi poinnya kini mencapai 115 sehingga naik ke peringkat ketujuh klasemen sementara, melewati Hakim Danish (MT Helmets) yang finis di posisi ke-14.

"Tentu saja, kami ingin memperebutkan podium, tetapi Veda menunjukkan kecepatan yang bagus dan memaksimalkan Grand Prix kandangnya," ungkap Aoyama.