Hitung-hitungan Peluang Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026, Berpotensi Pesta di GP Qatar?

SIRKUIT Mandalika kembali menyajikan drama sengit dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Meskipun sukses mengamankan kemenangan pada sesi Sprint Race, Marc Marquez harus puas mengakhiri balapan utama di posisi keenam akibat penurunan performa ban belakang.

Kendati gagal naik podium utama, hasil tersebut menorehkan sejarah tersendiri bagi pembalap Ducati Lenovo itu. Untuk pertama kalinya sepanjang kariernya, Marquez berhasil menyentuh garis finish pada balapan utama di Mandalika sekaligus memutus rentetan nasib buruk di lintasan tropis tersebut.

Tambahan poin dari Lombok membawa perubahan signifikan di papan atas klasemen sementara. Jorge Martin (Aprilia Racing) sukses merebut puncak klasemen dengan 355 poin, sedangkan Marquez membuntutinya di peringkat kedua dengan 353 poin, hanya terpaut tipis dua angka.

1. Tantangan Lima Seri Tersisa

Persaingan menuju takhta juara dunia dipastikan semakin rumit bagi Marquez. Pembalap berusia 33 tahun itu kini tidak hanya bersaing langsung dengan Jorge Martin, tetapi juga harus menghadapi kepungan empat pembalap berkecepatan tinggi yang menunggangi motor Aprilia di barisan depan.

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Ducati Corse)

Stabilitas dan efisiensi aerodinamika Aprilia musim ini membuat armada Noale tampil amat dominan di berbagai karakter sirkuit. Situasi taktis ini memaksa Marquez dan Ducati bekerja ekstra keras untuk mengamankan poin penuh pada lima seri balapan tersisa di kawasan Asia, Australia, hingga Eropa.

Dengan setiap akhir pekan menyajikan maksimal 37 poin, margin dua angka membuat persaingan praktis berada dalam kondisi seimbang. Blunder sekecil apa pun dari kedua pembalap dalam lima seri penutup akan langsung mengubah peta perebutan gelar secara drastis.