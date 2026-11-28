Marc Marquez Ungkap Alasan Pensiun Usai MotoGP Valencia 2026

VALENCIA – Megabintang Ducati Lenovo, Marc Marquez, akhirnya angkat bicara secara mendalam terkait keputusan mengejutkannya untuk gantung helm dari pentas MotoGP pada akhir musim 2026. Pembalap asal Spanyol tersebut mengakui kondisi fisiknya yang terus menurun akibat rentetan cedera parah menjadi faktor penentu dirinya mengakhiri karier balap di kelas utama.

Marquez menyampaikan pengumuman pensiun dengan cara tidak biasa. Tepat sebelum sesi latihan bebas pertama (FP1) Grand Prix Valencia, pembalap Ducati itu menghadap kamera televisi yang menyiarkan langsung dari garasi timnya.

1. Keputusan sejak GP Jepang

Melalui serangkaian kartu yang ditunjukkan kepada kamera, Marquez mengumumkan bahwa balapan tersebut akan menjadi penampilan terakhirnya di MotoGP. Dalam konferensi pers khusus setelah sesi FP1, pembalap asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa keputusan pensiun sebenarnya telah diambil setelah GP Jepang di Motegi.

"Saya mengawali perjalanan saya di MotoGP dengan cara saya sendiri, dan saya pun akan mengakhirinya dengan cara saya sendiri," ujar Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu (28/11/2026).

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Marquez mengakui bahwa kondisi fisiknya sepanjang musim ini benar-benar menguji batas kemampuannya. Terlebih, Marquez masih harus menghadapi persoalan pada lengan dan bahu kanannya yang telah menjalani tujuh kali operasi dalam kurun waktu enam tahun.

"Mengenai alasan pensiun saya terkadang kita tidak butuh alasan khusus, terkadang Anda hanya perlu memahami situasinya. Namun, harus diakui bahwa kondisi tahun ini benar-benar berada di ambang batas kemampuan saya," tambahnya.

2. Operasi Tambahan

Marquez juga mengungkapkan bahwa saat menandatangani kontrak bersama Ducati pada Maret lalu, dirinya masih memiliki optimisme tinggi. Namun, situasi berubah setelah ia kembali harus menjalani operasi bahu kanan usai balapan di Le Mans, Prancis.