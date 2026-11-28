Simpan Rapat Rahasia sejak MotoGP Jepang, Marc Marquez Akui Hanya sang Adik yang Tahu Rencana Pensiunnya

VALENCIA – Langkah pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, untuk gantung helm dari pentas MotoGP rupanya bukanlah keputusan yang lahir secara impulsif. Pembalap asal Spanyol tersebut mengungkapkan dirinya telah membulatkan tekad untuk mengakhiri karier balapnya sejak seri Grand Prix Jepang di Sirkuit Motegi.

Hal itu disampaikan Marquez dalam konferensi pers khusus setelah mengumumkan pensiun menjelang sesi latihan bebas pertama (FP1) Grand Prix Valencia, Jumat 27 November 2026.

1. Rencana Rahasia demi Fokus Gelar Juara Dunia

Menariknya, keputusan tersebut selama ini hanya diketahui oleh satu orang, yakni sang adik, Alex Marquez. The Baby Alien –julukan Marc Marquez– sengaja merahasiakan rencana pensiunnya agar tetap bisa berkonsentrasi penuh memperjuangkan gelar juara dunia musim ini.

"Keputusan ini saya ambil setelah GP Motegi. Satu-satunya orang di dunia yang mengetahuinya adalah adik saya, Alex," ujar Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu (28/11/2026).

Alex Marquez dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Pembalap berusia 33 tahun itu menjelaskan bahwa pengumuman pensiun sebelum GP Valencia merupakan pilihan yang sudah dipertimbangkan matang. Menurutnya, membicarakan masa depan karier dan pensiun dapat menguras energi ketika dirinya masih berjuang memperebutkan gelar juara dunia.

"Saya memilih untuk tidak mengumumkan pensiun hingga hari ini karena itulah satu-satunya cara agar saya tetap bisa berjuang memperebutkan gelar Juara Dunia tahun ini," imbuh Marquez.