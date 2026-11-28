Marc Marquez Ungkap Kecelakaan di Sirkuit Mandalika dan Le Mans Jadi Penyebab Pensiun dari MotoGP

VALENCIA – Pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo, Marc Marquez, membeberkan fakta mengejutkan lainnya yang melatarbelakangi keputusannya untuk gantung helm dari pentas MotoGP pada penghujung musim 2026. Selain bergulat dengan cedera berkepanjangan pada lengan dan bahu kanannya, megabintang asal Spanyol itu ternyata sempat kembali dihantui gangguan penglihatan ganda atau diplopia.

Pengakuan tersebut disampaikan Marquez dalam konferensi pers khusus setelah mengumumkan pensiun menjelang sesi latihan bebas pertama (FP1) Grand Prix Valencia, Jumat 27 November 2026.

1. Dipicu Kecelakaan di Indonesia dan Prancis

Marquez menjelaskan bahwa kondisi diplopia kembali dialaminya setelah mengalami kecelakaan di GP Indonesia tahun lalu. Gangguan serupa juga muncul setelah dirinya mengalami insiden highside pada sesi Sprint GP Prancis di Le Mans, Mei tahun ini.

Menurut Marquez, gangguan penglihatan tersebut berlangsung selama beberapa waktu. Setelah kecelakaan di Indonesia, ia mengalami diplopia selama 48 jam. Sementara setelah insiden di Le Mans, gangguan tersebut kembali muncul selama 12 jam.

"Setelah GP Indonesia, selain cedera lengan, saya kembali mengalami penglihatan ganda, meskipun hanya selama 48 jam. Setelah Le Mans, saya kembali mengalami penglihatan ganda, kali ini selama 12 jam," ujar Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu (28/11/2026).

Marc Marquez kecelakaan mengerikan di Sirkuit Mandalika @motogp

2. Lebih Berhati-hati

Diplopia bukan kondisi baru bagi pembalap berusia 33 tahun tersebut. Ia sebelumnya pernah mengalami masalah serupa pada 2012, 2021, dan 2022 yang turut memengaruhi perjalanan karier balapnya.

Marquez mengakui bahwa pengalaman tersebut membuatnya lebih berhati-hati dalam mengambil risiko, terutama pada paruh kedua musim ini. The Baby Alien –julukan Marc Marquez– pun merasa beruntung pemulihannya berjalan cukup cepat kendati sempat kambuh.