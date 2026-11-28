Bukan Takut Kalah Cepat di MotoGP 2027, Marc Marquez Pensiun karena Khawatir Cedera Parah Lagi

VALENCIA – Megabintang Ducati Lenovo, Marc Marquez, membeberkan pengakuan jujur di balik keputusan mengejutkannya untuk gantung helm dari ajang MotoGP pada penghujung musim 2026. Pembalap asal Spanyol tersebut mengungkapkan rasa takut mulai menghantui dirinya setelah berkali-kali dihantam cedera parah yang menyiksa sepanjang kariernya.

Pengakuan itu disampaikan Marquez dalam konferensi pers khusus setelah mengumumkan pensiun menjelang sesi latihan bebas pertama (FP1) Grand Prix Valencia, Jumat 27 November 2026.

1. Trauma Cedera Berulang di Balik Rasa Takut

Marquez menjelaskan bahwa ketakutan yang dirasakannya bukan berkaitan dengan kecepatan maupun sepeda motor. Namun, pengalaman menghadapi cedera berulang membuatnya mulai mempertimbangkan risiko yang harus dihadapi ketika berada di lintasan.

"Tentu saja Anda bisa bekerja, tentu saja Anda bisa berjuang, saya seorang petarung, tetapi ada hal lain, yaitu rasa takut. Saya mulai merasakan ketakutan itu. Dan ini bukan ketakutan terhadap sepeda motor. Bukan pula ketakutan terhadap kecepatan," ujar Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu (28/11/2026).

Marc Marquez

Sepanjang kariernya, pembalap berusia 33 tahun itu telah menghadapi berbagai persoalan fisik. Lengan dan bahu kanannya bahkan telah menjalani tujuh kali operasi dalam kurun waktu enam tahun.

Selain itu, The Baby Alien –julukan Marc Marquez– juga kembali mengalami diplopia atau gangguan penglihatan ganda setelah kecelakaan di GP Indonesia tahun lalu. Begitu juga insiden highside pada sesi Sprint GP Prancis di Le Mans, Mei 2026.

2. Mengurangi Risiko

Gangguan tersebut masing-masing berlangsung selama 48 jam dan 12 jam. Meski berhasil pulih, pengalaman itu membuatnya semakin berhati-hati dalam mengambil risiko.