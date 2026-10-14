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HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Bantah Bangun Motor MotoGP 2026 Sesuai Rikues Marc Marquez, Ini Faktanya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |08:13 WIB
Ducati Bantah Bangun Motor MotoGP 2026 Sesuai Rikues Marc Marquez, Ini Faktanya!
Ducati membantah membangun motor khusus sesuai permintaan Marc Marquez (Foto: Ducati Corse)
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LOMBOK – Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, membantah klaim motor Ducati Desmosedici GP26 dibangun sesuai permintaan Marc Marquez. Ia memastikan sudah mendengar masukan dari lima rider lain yang menungganggi kuda besi tersebut.

Ducati kalah telak di MotoGP Mandalika 2026 yang digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhir pekan lalu. Betapa tidak, Aprilia begitu mendominasi dengan menempatkan empat pembalapnya di posisi 1-4!

1. Lima Besar

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Bahkan, berkaca di klasemen MotoGP 2026, hanya Marquez satu-satunya penunggang motor Ducati di lima besar. Sementara, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia, dan Fermin Aldeguer, ada di urutan 6-10.

Situasi itu seperti menggambarkan Desmosedici GP26 hanya dibangun untuk seorang Marquez. Klaim tersebut langsung dibantah oleh Tardozzi usai balapan di Lombok.

“Situasinya simpel, Aprilia lebih maju dari kami. Saya tidak percaya, dan saya benar-benar membantah klaim Marc Marquez meminta motor dibangun sesuai kebutuhannya,” kata Tardozzi, dikutip dari Crash, Rabu (14/10/2026).

“Itu tidak benar. Saya sudah melihat seperti apa kontribusi, kebutuhan, serta keputusan dari rider lain. Jadi, tidak benar Marquez meminta motor ini sesuai spesifikasi yang diinginkannya,” tegas pria asal Italia itu.

 

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