Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil MotoGP Mandalika 2026 Beri Marc Marquez Kebahagiaan Kecil

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |09:02 WIB
Hasil MotoGP Mandalika 2026 Beri Marc Marquez Kebahagiaan Kecil
Marc Marquez merasakan kebahagiaan kecil dengan hasil MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

LOMBOK – Marc Marquez merasa hasil MotoGP Mandalika 2026 memberinya semacam kebahagiaan kecil. Pembalap tim Ducati Lenovo itu tetap bersikap positif meski harus puas finis di posisi enam.

Seri ke-17 MotoGP 2026 itu kelar dihelat di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 11 Oktober sore WIB. Marco Bezzecchi jadi pemenang, diikuti Raul Fernandez dan Jorge Martin.

1. Bahagia

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Marquez sendiri harus puas mengakhiri balapan di posisi enam. Tapi, hasil itu sudah memberi kebahagiaan kecil buat sang juara dunia bertahan. Apalagi, ini adalah kali pertamanya finis dalam balapan utama di Mandalika.

“Mudah untuk dijelaskan (soal hasil akhir). Hari Kamis (8 Oktober), kalau kamu bilang ke saya, saya hanya akan kehilangan tiga poin dari Bezzecchi dan menyamai Martin, itu adalah mimpi,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Rabu (14/10/2026).

“Dan, kami mencapainya, di sirkuit yang terburuk buat kami. Kami menjalani akhir pekan yang hebat, kami mampu konsisten sepanjang akhir pekan ini,” sambung lelaki berkebangsaan Spanyol tersebut.

“Benar, kami sangat kesulitan di saat balapan, terutama di bagian akhir. Tapi, saya bahagia dengan bagaimana akhir pekan ini berakhir,” tegas Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/38/3247747/ducati_membantah_membangun_motor_khusus_sesuai_permintaan_marc_marquez-bpr4_large.jpg
Ducati Bantah Bangun Motor MotoGP 2026 Sesuai Rikues Marc Marquez, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/38/3247727/motogp-QOsX_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Pembalap MotoGP Kerap Pakai Plester di Hidung saat Balapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/38/3247723/marc_marquez-8xbe_large.jpg
Bos Ducati Bantah Buat Motor MotoGP 2026 Khusus Spesifikasi Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/38/3247709/francesco_bagnaia-vZXF_large.jpg
Francesco Bagnaia Tak Kaget Gagal Finish di MotoGP Mandalika 2026, Bongkar Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/38/3247716/pembalap_aprilia_racing_jorge_martin-9U7H_large.jpg
Aprilia Utang Maaf kepada Jorge Martin pada Sprint Race MotoGP Mandalika 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/38/3247570/pedro_acosta_tak_setujuh_pembalap_motogp_disanksi_karena_mangkir_event_promosi-hNVn_large.jpg
Seperti Marc Marquez, Pedro Acosta Tak Setuju Pembalap MotoGP Disanksi karena Mangkir Event Promosi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement