Hasil MotoGP Mandalika 2026 Beri Marc Marquez Kebahagiaan Kecil

LOMBOK – Marc Marquez merasa hasil MotoGP Mandalika 2026 memberinya semacam kebahagiaan kecil. Pembalap tim Ducati Lenovo itu tetap bersikap positif meski harus puas finis di posisi enam.

Seri ke-17 MotoGP 2026 itu kelar dihelat di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 11 Oktober sore WIB. Marco Bezzecchi jadi pemenang, diikuti Raul Fernandez dan Jorge Martin.

1. Bahagia

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Marquez sendiri harus puas mengakhiri balapan di posisi enam. Tapi, hasil itu sudah memberi kebahagiaan kecil buat sang juara dunia bertahan. Apalagi, ini adalah kali pertamanya finis dalam balapan utama di Mandalika.

“Mudah untuk dijelaskan (soal hasil akhir). Hari Kamis (8 Oktober), kalau kamu bilang ke saya, saya hanya akan kehilangan tiga poin dari Bezzecchi dan menyamai Martin, itu adalah mimpi,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Rabu (14/10/2026).

“Dan, kami mencapainya, di sirkuit yang terburuk buat kami. Kami menjalani akhir pekan yang hebat, kami mampu konsisten sepanjang akhir pekan ini,” sambung lelaki berkebangsaan Spanyol tersebut.

“Benar, kami sangat kesulitan di saat balapan, terutama di bagian akhir. Tapi, saya bahagia dengan bagaimana akhir pekan ini berakhir,” tegas Marquez.