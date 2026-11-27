Resmi Pensiun Usai MotoGP 2026, Begini Perjalanan Lika-Liku Marc Marquez di Akhir Kariernya

VALENCIA – Keputusan mengejutkan pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, untuk pensiun dari ajang MotoGP usai seri penutup Valencia 2026 menandai berakhirnya sebuah era gemilang. Di balik pencapaian luar biasa yang ia torehkan hingga garis finis kariernya, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut ternyata harus melewati jalan berliku dan penuh perjuangan berat sebelum mantap gantung helm.

Perjalanan karier pembalap asal Spanyol itu memang tidak selalu berjalan mulus. Gaya balap agresif yang menjadi ciri khasnya membuat Marquez kerap mengalami kecelakaan hebat saat berusaha menemukan batas kemampuan motornya.

1. Badai Cedera Panjang

Salah satu periode paling kelam dalam kariernya terjadi pada musim 2020. Kecelakaan parah di Grand Prix Spanyol membuatnya mengalami cedera serius pada lengan kanan, sehingga ia harus naik ke meja operasi berkali-kali, termasuk pada Juli, Agustus, dan Desember di tahun yang sama.

Proses pemulihan panjang tersebut juga sempat diwarnai komplikasi infeksi tulang yang menyiksa. Akibatnya, pada 2022 ia kembali harus menjalani operasi lanjutan demi memulihkan kondisi lengannya.

Situasi pelik itu turut memengaruhi kiprah Marquez bersama Honda hingga akhirnya ia memutuskan berpisah dengan pabrikan asal Jepang tersebut pada akhir 2023. Keputusannya bergabung dengan tim satelit Gresini Racing terbukti menjadi titik balik krusial yang mengembalikan performa kompetitifnya di lintasan.

Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: MotoGP)

Langkah berani tersebut kemudian mengantarkannya ke kursi tim pabrikan Ducati. Bersama raksasa Italia itu, Marquez sukses kembali ke puncak kejayaan dengan merebut gelar juara dunia MotoGP 2025.

2. Samai Rekor Legenda

Memasuki musim 2026, Marquez kembali membuktikan mentalitas juaranya dengan mengunci gelar juara dunia kelas utama kedelapan usai memenangi persaingan di Grand Prix Portugal. Pencapaian historis ini sekaligus membuatnya sejajar dengan rekor delapan gelar juara dunia kelas utama milik legenda MotoGP, Giacomo Agostini.